Зидан: Результат с Челси справедливый

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал ничью против "Челси" (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

"Мы гораздо лучше провели второй тайм. Играли намного более организованно. Они начали быстро и сильно, но считаю, что в конечном счете результат справедливый.

Мы хотели применять высокий индивидуальный прессинг, но когда не слишком хорошо получается, то приходится тяжко. После забитого мяча заиграли лучше. Стали лучше контролировать игру. Мы по-прежнему живы и отправляемся на ответную игру с мыслями о победе. В целом, мы довольны сегодняшней (27 апреля - прим) игрой.

Мы знаем, что они хорошо играют на чужой половине поля, у них боевитая команда, они мало пропускают. "Челси" не зря играет в полуфинале", - цитирует слова Зидана официальный сайт УЕФА.