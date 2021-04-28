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Зидан: Результат с Челси справедливый

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Французский наставник считает, что второй тайм "Реал" провел лучше

Зидан: Результат с Челси справедливый

Фото: twitter.com/realmadrid

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал ничью против "Челси" (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

"Мы гораздо лучше провели второй тайм. Играли намного более организованно. Они начали быстро и сильно, но считаю, что в конечном счете результат справедливый.

Мы хотели применять высокий индивидуальный прессинг, но когда не слишком хорошо получается, то приходится тяжко. После забитого мяча заиграли лучше. Стали лучше контролировать игру. Мы по-прежнему живы и отправляемся на ответную игру с мыслями о победе. В целом, мы довольны сегодняшней (27 апреля - прим) игрой.

Мы знаем, что они хорошо играют на чужой половине поля, у них боевитая команда, они мало пропускают. "Челси" не зря играет в полуфинале", - цитирует слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Напомним, что ответный матч "Реал" - "Челси" состоится 5 мая. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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Источник:
UEFA

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