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Тухель: Реал забил со стандарта, и больше Челси ничего не дал ему создать

Лига Чемпионов
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Специалист считает, что "синие" заслужили на победу

Тухель: Реал забил со стандарта, и больше Челси ничего не дал ему создать

Фото: twitter.com/chelseafc

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Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал ничью против "Реала" (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

"Мы очень, очень хорошо начали матч – очень смело и качественно. Мы заслужили победить в первом тайме, имели возможности для этого. Увы, "Реал" забил после стандартного положения и больше моментов не имел. Мы ничего ему не позволили создать.

Счет, сложившийся к перерыву, разочаровывал. Нам нужно было сохранять спокойствие и не терять уверенность в себе. Во втором тайме было много тактической борьбы, и можно было ощутить, что мы подустали. У нас было лишь несколько дней на восстановление после другой сложной игры на выезде. Так что придется смириться с 1:1.

Мы заслужили свой гол и должны были забить еще как минимум один. Но мы пропустили практически из ничего – такое бывает в матчах против индивидуально сильных игроков", – сказал Тухель.

Напомним, что ответный матч "Реал" - "Челси" состоится 5 мая. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Реал (Мадрид) Томас Тухель Челси (Лондон)
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Источник:
BBC

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