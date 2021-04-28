Тухель: Реал забил со стандарта, и больше Челси ничего не дал ему создать

Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал ничью против "Реала" (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

"Мы очень, очень хорошо начали матч – очень смело и качественно. Мы заслужили победить в первом тайме, имели возможности для этого. Увы, "Реал" забил после стандартного положения и больше моментов не имел. Мы ничего ему не позволили создать.

Счет, сложившийся к перерыву, разочаровывал. Нам нужно было сохранять спокойствие и не терять уверенность в себе. Во втором тайме было много тактической борьбы, и можно было ощутить, что мы подустали. У нас было лишь несколько дней на восстановление после другой сложной игры на выезде. Так что придется смириться с 1:1.

Мы заслужили свой гол и должны были забить еще как минимум один. Но мы пропустили практически из ничего – такое бывает в матчах против индивидуально сильных игроков", – сказал Тухель.