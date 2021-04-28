Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тухель: Реал забил со стандарта, и больше Челси ничего не дал ему создать
Специалист считает, что "синие" заслужили на победу
Фото: twitter.com/chelseafc
Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал ничью против "Реала" (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
"Мы очень, очень хорошо начали матч – очень смело и качественно. Мы заслужили победить в первом тайме, имели возможности для этого. Увы, "Реал" забил после стандартного положения и больше моментов не имел. Мы ничего ему не позволили создать.
Счет, сложившийся к перерыву, разочаровывал. Нам нужно было сохранять спокойствие и не терять уверенность в себе. Во втором тайме было много тактической борьбы, и можно было ощутить, что мы подустали. У нас было лишь несколько дней на восстановление после другой сложной игры на выезде. Так что придется смириться с 1:1.
Мы заслужили свой гол и должны были забить еще как минимум один. Но мы пропустили практически из ничего – такое бывает в матчах против индивидуально сильных игроков", – сказал Тухель.
Напомним, что ответный матч "Реал" - "Челси" состоится 5 мая. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Реал – Челси 1:1. Видео голов и обзор матча
- Гасперини рассчитывает на Малиновского. Аталанта не продаст украинца в Интер
- Реал – Челси. АУДИО онлайн трансляция первого матча ½ финала Лиги чемпионов
- Динамо (Киев) одним из первых в Европе гарантировало себе место в группе Лиги чемпионов 2021/22
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО