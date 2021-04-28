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Капитан Челси: Карим Бензема забил отличный гол – мы будем внимательны в ответном матче
Правильные выводы
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник лондонского "Челси" Сесар Аспиликуэта прокомментировал в эфире BT Sport ничью по итогам первого поединка полуфинала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (1:1).
"Мы хорошо провели первые 20-25 минут, забили и могли отправлять мяч в сетку еще много раз. "Реал" отыгрался после корнера. Это всего лишь первая половина противостояния. Мы знали, что против "Реала" будет непросто".
"Мы храбро играли с самого начала, нужно было выступить на лучшем уровне, так как речь о полуфинале ЛЧ. Нам не хватало последней передачи. Мы играли хорошо, "Челси" становится сильнее. Карим Бензема забил отличный гол, он очень хороший нападающий – мы будем внимательны в Лондоне".
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