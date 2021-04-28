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С лидером в каждой линии: Почеттино объявил заявку ПСЖ на первый матч ½ финала ЛЧ против Сити
Маркиньос успел восстановиться?
DAZN
Сегодня, 28 апреля, "Пари Сен-Жермен" сыграет с "Манчестер Сити" в первом поединке полуфинала главного клубного европейского турнира. Главный тренер парижан Маурисио Почеттино объявил заявку команды на матч.
Навас, Рико, Сайдани, Рандриамами – Баккер, Кимпембе, Маркиньос, Диалло, Флоренци, Дагба, Керер, Курзава – Эррера, Данило, Паредес, Рафинья, Верратти, Гуйе – Неймар, Сарабия, Дракслер, Ди Мария, Мбаппе, Кин, Икарди
Le groupe parisien pour #PSGMCI ! ????????????#UCL— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 28, 2021
Отметим, что Маркиньос успел восстановиться к поединку после травмы. Напомним, журналисты сайта UA-Футбол прокомментируют встречу между французами и англичанами. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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