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С лидером в каждой линии: Почеттино объявил заявку ПСЖ на первый матч ½ финала ЛЧ против Сити

Лига Чемпионов
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Маркиньос успел восстановиться?

С лидером в каждой линии: Почеттино объявил заявку ПСЖ на первый матч ½ финала ЛЧ против Сити

DAZN

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Сегодня, 28 апреля, "Пари Сен-Жермен" сыграет с "Манчестер Сити" в первом поединке полуфинала главного клубного европейского турнира. Главный тренер парижан Маурисио Почеттино объявил заявку команды на матч.

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Навас, Рико, Сайдани, Рандриамами – Баккер, Кимпембе, Маркиньос, Диалло, Флоренци, Дагба, Керер, Курзава – Эррера, Данило, Паредес, Рафинья, Верратти, Гуйе – Неймар, Сарабия, Дракслер, Ди Мария, Мбаппе, Кин, Икарди

Отметим, что Маркиньос успел восстановиться к поединку после травмы. Напомним, журналисты сайта UA-Футбол прокомментируют встречу между французами и англичанами. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Лига чемпионов Маркиньос Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
PSG

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