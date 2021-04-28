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Несчастный курьез для Реала. Марсело не сыграет с Челси из-за выборов
Зарегистрирован наблюдателем
Латеральной и вице-капитан мадридского "Реала" Марсело может пропустить ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против "Челси" в Лондоне (первая игра - 1:1).
Как пишет El Mundo, бразильца пригласили к участию в наблюдательном комиссии на выборах в Ассамблею Мадрида. Они состоятся 4 мая, за день до второй игры полуфинала ЛЧ между "Реалом" и "Челси".
Марсело пытается договориться с властями, чтобы ему позволили пропустить выборы. Однако ему уже отказали.
Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса Марсело не может прилететь на игру отдельно от "Реала".
В 2011 году Марсело получил испанское гражданство. Именно поэтому его привлекают к участию в выборах.
32-летний футболист провел 77 минут на поле в первом матче против "Челси". Сейчас у "Реала" травмирован Ферлан Менди (играет на той же позиции), однако он может восстановиться к второй игре с лондонским клубом.
Возможности не являться на выборах не существует. В 2019 вратарь "Леванте" Айтор Фернандес пропустил голосование, на котором он был обязан присутствовать в качестве наблюдателя. В день выборов его команда играла с мадридским "Атлетико".
Профессиональные спортсмены и представители других сфер жизни, которые обязаны участвовать в публичных мероприятиях, запланированных до того, как была объявлена дата выборов, могут подать апелляцию, чтобы избежать участия в голосовании. Однако просьбу Марсело не удовлетворяют.
"Реад Мадрид" сыграет с "Челси" 5 мая в Лондоне. Игра начнется в 22:00 по Киеву.
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