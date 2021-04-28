ПСЖ и Манчестер Сити объявили стартовые составы на первый матч полуфинала ЛЧ

Французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Манчестер Сити" объявили стартовые составы на первый матч 1/2 Лиги чемпионов.

Состоится он в Париже, а начнется в 22:00.

У "ПСЖ" в основе выйдет голландец Митхел Баккер справа в обороне, на скамейке запасных оказались Рафинья и Дракслер, а у "Манчестер Сити" - Стерлинг, Жезус и игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко.