ПСЖ и Манчестер Сити объявили стартовые составы на первый матч полуфинала ЛЧ

Французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Манчестер Сити" объявили стартовые составы на первый матч 1/2 Лиги чемпионов.

Состоится он в Париже, а начнется в 22:00.

У "ПСЖ" в основе выйдет голландец Митхел Баккер справа в обороне, на скамейке запасных оказались Рафинья и Дракслер, а у "Манчестер Сити" - Стерлинг, Жезус и игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко.

Your City team to take on PSG! ????



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Mahrez, Foden, De Bruyne (C)



SUBS | Steffen, Trafford, Ake, Sterling, Jesus, Aguero, Zinchenko, Laporte, Torres, Mendy, Fernandinho, Garcia



???? #ManCity pic.twitter.com/WPIH1hFXNl