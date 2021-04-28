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ПСЖ и Манчестер Сити объявили стартовые составы на первый матч полуфинала ЛЧ
Гвардиола предлагает атакующую версию
Фото: Твіттер ПСЖ
Французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Манчестер Сити" объявили стартовые составы на первый матч 1/2 Лиги чемпионов.
Состоится он в Париже, а начнется в 22:00.
У "ПСЖ" в основе выйдет голландец Митхел Баккер справа в обороне, на скамейке запасных оказались Рафинья и Дракслер, а у "Манчестер Сити" - Стерлинг, Жезус и игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко.
Your City team to take on PSG! ????— Manchester City (@ManCity) April 28, 2021
XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Mahrez, Foden, De Bruyne (C)
SUBS | Steffen, Trafford, Ake, Sterling, Jesus, Aguero, Zinchenko, Laporte, Torres, Mendy, Fernandinho, Garcia
???? #ManCity pic.twitter.com/WPIH1hFXNl
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