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ПСЖ и Манчестер Сити объявили стартовые составы на первый матч полуфинала ЛЧ

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ПСЖ и Манчестер Сити объявили стартовые составы на первый матч полуфинала ЛЧ

Фото: Твіттер ПСЖ

Новина українською

Французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Манчестер Сити" объявили стартовые составы на первый матч 1/2 Лиги чемпионов.

Состоится он в Париже, а начнется в 22:00.

У "ПСЖ" в основе выйдет голландец Митхел Баккер справа в обороне, на скамейке запасных оказались Рафинья и Дракслер, а у "Манчестер Сити" - Стерлинг, Жезус и игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко.

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В статье: Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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