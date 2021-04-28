Наставнику ПСЖ стало интересно, сильнее ли Манчестер Сити чем Бавария

Главный тренер французского "ПСЖ" аргентинец Маурисио Почеттино высказался перед полуфиналом Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити". При этом он вспомнил об играх с "горожанами" на этапе 1/4 финала турнира в апреле 2019 года.

Тогда аргентинец работал с "Тоттенхэмом", и по сумме двух матчей, его команда вышла в полуфинал.

Из игры, которая состоялась 2 года назад, ничего не вытянуть. Это были совсем другие матчи, другой подход. Абсолютно разные команды. Сегодня "Сити" стал другим, а я работаю с "ПСЖ". Эта команда абсолютно отличается от "Тоттенхэма". Я думаю, "Манчестер Сити" - одна из лучших команд мира по лучшим тренером мира [Пепом Гвардиолой]. Посмотрим, будет ли нам сложнее, чем с "Баварией", - сказал Почеттино, которого цитирует Sky Sports.

Сегодня "ПСЖ" примет "Манчестер Сити" в первом матче полуфинала ЛЧ. Начало - в 22:00 по Киеву.

UA-Футбол проведет аудиотрансляцию этого поединка - в эфире будут главный редактор Сергей Швец и эксперт по международному футболу Владислав Петрушевский.