Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наставнику ПСЖ стало интересно, сильнее ли Манчестер Сити чем Бавария
Вот сейчас и увидим
Главный тренер французского "ПСЖ" аргентинец Маурисио Почеттино высказался перед полуфиналом Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити". При этом он вспомнил об играх с "горожанами" на этапе 1/4 финала турнира в апреле 2019 года.
Тогда аргентинец работал с "Тоттенхэмом", и по сумме двух матчей, его команда вышла в полуфинал.
Из игры, которая состоялась 2 года назад, ничего не вытянуть. Это были совсем другие матчи, другой подход. Абсолютно разные команды. Сегодня "Сити" стал другим, а я работаю с "ПСЖ". Эта команда абсолютно отличается от "Тоттенхэма".
Я думаю, "Манчестер Сити" - одна из лучших команд мира по лучшим тренером мира [Пепом Гвардиолой]. Посмотрим, будет ли нам сложнее, чем с "Баварией", - сказал Почеттино, которого цитирует Sky Sports.
Сегодня "ПСЖ" примет "Манчестер Сити" в первом матче полуфинала ЛЧ. Начало - в 22:00 по Киеву.
UA-Футбол проведет аудиотрансляцию этого поединка - в эфире будут главный редактор Сергей Швец и эксперт по международному футболу Владислав Петрушевский.
Популярное сейчас
- Львов все дальше от зоны вылета, Рух обходит Ингулец. Таблица УПЛ 2020/21
- СМИ: Клуб Первой лиги отправил главного тренера в отставку
- Реанимация мертвого? Опубликованы неожиданные результаты медкомиссии по поводу смерти Марадоны
- Лига чемпионов. Реал - Челси 1:1. Счет равный, но лондонцы острее
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО