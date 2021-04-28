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Наставнику ПСЖ стало интересно, сильнее ли Манчестер Сити чем Бавария

Лига Чемпионов
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Вот сейчас и увидим

Наставнику ПСЖ стало интересно, сильнее ли Манчестер Сити чем Бавария

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Главный тренер французского "ПСЖ" аргентинец Маурисио Почеттино высказался перед полуфиналом Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити". При этом он вспомнил об играх с "горожанами" на этапе 1/4 финала турнира в апреле 2019 года.

Тогда аргентинец работал с "Тоттенхэмом", и по сумме двух матчей, его команда вышла в полуфинал.

Из игры, которая состоялась 2 года назад, ничего не вытянуть. Это были совсем другие матчи, другой подход. Абсолютно разные команды. Сегодня "Сити" стал другим, а я работаю с "ПСЖ". Эта команда абсолютно отличается от "Тоттенхэма".

Я думаю, "Манчестер Сити" - одна из лучших команд мира по лучшим тренером мира [Пепом Гвардиолой]. Посмотрим, будет ли нам сложнее, чем с "Баварией", - сказал Почеттино, которого цитирует Sky Sports.

Сегодня "ПСЖ" примет "Манчестер Сити" в первом матче полуфинала ЛЧ. Начало - в 22:00 по Киеву.

UA-Футбол проведет аудиотрансляцию этого поединка - в эфире будут главный редактор Сергей Швец и эксперт по международному футболу Владислав Петрушевский.

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В статье: Лига чемпионов Маурисио Почеттино Манчестер Сити Пеп Гвардиола Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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