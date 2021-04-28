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Маркиньос шокирует Гвардиолу. ПСЖ выходит вперед в матче с Манчестер Сити
Оказывается, все совсем просто
Фото: Твіттер ПСЖ
В первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов "ПСЖ" (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия) хозяева на 15 минуте вышли вперед.
С подачи на ближнюю штангу отличился капитан "ПСЖ" бразилец Маркиньос.
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