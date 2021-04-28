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Маркиньос шокирует Гвардиолу. ПСЖ выходит вперед в матче с Манчестер Сити

Лига Чемпионов
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Оказывается, все совсем просто

Маркиньос шокирует Гвардиолу. ПСЖ выходит вперед в матче с Манчестер Сити

Фото: Твіттер ПСЖ

Новина українською

В первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов "ПСЖ" (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия) хозяева на 15 минуте вышли вперед.

С подачи на ближнюю штангу отличился капитан "ПСЖ" бразилец Маркиньос.

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В статье: Маркиньос Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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