Лига Чемпионов
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Неожиданный гол де Брюйне после паса Зинченко - Навас так и не понял, что произошло
ПСЖ - 1, Ман Сити - 1. А казалось, что навес
Фото: Твіттер Ман Сіті
Английский "Манчестер Сити", за который только что вышел на замену украинец Александр Зинченко, сравнял счет в первом поединке 1/2 Лиги чемпионов.
Украинец, которого усиленно прессинговали соперники, отдал точный пас на капитана Кевина де Брюйне, а тот якобы выполнил навес, но .. забил гол!
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Red_Cat (Салоники)
29.04.2021 в 00:28
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