Неожиданный гол де Брюйне после паса Зинченко - Навас так и не понял, что произошло

Английский "Манчестер Сити", за который только что вышел на замену украинец Александр Зинченко, сравнял счет в первом поединке 1/2 Лиги чемпионов.

Украинец, которого усиленно прессинговали соперники, отдал точный пас на капитана Кевина де Брюйне, а тот якобы выполнил навес, но .. забил гол!