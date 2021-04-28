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Неожиданный гол де Брюйне после паса Зинченко - Навас так и не понял, что произошло

Лига Чемпионов
(1 голосов)

ПСЖ - 1, Ман Сити - 1. А казалось, что навес

Неожиданный гол де Брюйне после паса Зинченко - Навас так и не понял, что произошло

Фото: Твіттер Ман Сіті

Новина українською

Английский "Манчестер Сити", за который только что вышел на замену украинец Александр Зинченко, сравнял счет в первом поединке 1/2 Лиги чемпионов.

Украинец, которого усиленно прессинговали соперники, отдал точный пас на капитана Кевина де Брюйне, а тот якобы выполнил навес, но .. забил гол!

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В статье: Лига чемпионов Кейлор Навас Манчестер Сити Александр Зинченко Кевин Де Брюйне Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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(1 голосов)
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
29.04.2021 в 00:28
великолепно
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