  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Лига Чемпионов. ПСЖ – Манчестер Сити 1:2. Весомая заявка на финал
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига Чемпионов. ПСЖ – Манчестер Сити 1:2. Весомая заявка на финал

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Случайный гол КДБ стал переломным моментом игры

Лига Чемпионов. ПСЖ – Манчестер Сити 1:2. Весомая заявка на финал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов, 1/8 финала

Париж, "Парк де Пренс"

"Пари Сен-Жермен" 1:2 "Манчестер Сити"

Голы: Маркиньос (15) – Де Брюйне (64), Марез (71)

"Пари Сен-Жермен": Навас – Баккер, Кимпембе, Маркиньос, Флоренци – Верратти, Паредес (Эррера, 83), Гуйе – Неймар, Мбаппе, Ди Мария (Данилу, 80)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу (Зинченко, 61), Диаш, Стоунз, Уокер – Родри, Гюндоган, Силва – Фоден, Де Брюйне, Марез

Предупреждения: Паредес (70), Неймар (74) – Канселу (31), Де Брюйне (86)

Удаление: Гуйе (77)

"Манчестер Сити" добыл выездную победу над "Пари Сен-Жермен", сделав весомую заявку на первый финал ЛЧ в собственной истории. Соперники выдали два совсем разных тайма, разделив матч пополам. "Горожане" побороли свои страхи во второй половине и стали показывать свой истинный облик, в то время как Париж посыпался после того, как удача отвернулась от них.

Стартовый план Пеп Гвардиолы подразумевал излишнее уважение к сопернику. Бернарду Силва оставался с Гюндоганом и Родри в центре, чтобы сохранять численное преимущество над Неймаром и Мбаппе. Канселу и Уокер редко ходили вперёд, чтобы страховать партнёров. Даже само отсутствие Зинченко было показательным – слишком много подстроек под оппоннента. Не говоря уже об отказе "Сити" от привычного агрессивного прессинга. Перестраховка дорого стоила "горожанам", которые в погоне за гибкостью стали бесхребетными.

В дебюте встречи Маркиньос открыл счёт после розыгрыша углового, который морально подстегнул хозяев. Впереди Неймар и Ди Мария раз за разом создавали проблемы "Сити". Анхель остро прорвался в штрафную в середине тайма, но Неймара успел накрыть Марез. У Паредеса был момент после очередного корнера. "Горожане" ответили на это лишь двумя опасными выпадами, которые стали результатом немногочисленных попыток прессинга. Но в первой ситуации Паредес в ярком акробатическом прыжке нейтрализовал угрозу у своих ворот, а во второй Фоден откровенно растерялся и пробил прямо в Наваса.

Во второй половине Гвардиола наконец вернул команду к базовым настройкам, и "Сити" постепенно стал приходить в себя. Появился прессинг, Бернарду стал подключаться вперёд, а главное вернулись комбинации в центре поля. В первые 45 минут команда всячески избегала риска и играла преимущественно флангами.

Символичным стал выход Александра Зинченко на замену. Именно украинец отдал тот самый простенький пас на Де Брюйне, ставший впоследствии голевой передачей. Кевин подавал в штрафную, но мяч не задев никого из партнёров закрутился прямо в ворота. Для Кейлора Наваса это стало откровенной неожиданностью. Фартовый гол "Сити" полностью изменил ход событий на поле. "Горожане" стали доминировать в свойственной для них манере, а ПСЖ стал постепенно сыпаться.

Вслед за первым голом пришёл и второй. После очередной хитро сплетённой комбинации "Сити" в опорной зоне ПСЖ Фоден заработал опасный штрафной. Стенка Наваса предательски распалась, и мяч после удара Мареза проскользнул между Кимпембе и Паредесом, отправившись прямиком в сетку. 1:2. Ответ Парижа на такой сюжетный поворот был жалок. Жёлтые Паредеса и Неймара на нервах, а впоследствии и удаление Гуйе, жестоко срубившего Гюндогана в центре поля. "Сити" не стал форсировать события и спокойно довёл игру до победы.

Нельзя отказать ПСЖ в том, что они действительно были лучшей командой на поле в первом тайме. К тому же Почеттино придумал неплохой план под соперника, закрыв центр благодаря обороне в схеме 4-4-2 с Верратти слева. Да и "Сити" откровенно повезло вернуться в игру благодаря случайному голу Де Брюйне, который даже не подразумевал удар. Но главная причина, из-за которой у Манчестера сегодня возникли проблемы, сидит в голове у Пепа Гвардиолы.

В первой половине перед нами предстал выхолощенный "Сити", ограничивший сам себя излишней аккуратностью. На их фоне индивидуальный класс Неймара и других суперзвёзд ПСЖ, не боявшихся демонстрировать свои таланты, подарил хозяевам заслуженное преимущество. Но коллективное взяло верх над индивидуальным во второй половине, как только "горожане" вернулись к своему привычному футболу. Чтобы побеждать на таких стадиях, нужно уметь навязывать сопернику свою игру и не прогибаться под изменчивый мир. Учтивый Хосеп вновь об этом забыл. Благо хоть в перерыве вспомнил.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити (Англия) Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (50)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
metall5291 (Kharkiv)
29.04.2021 в 00:47
В 1983 г именно так, как Гуйе, сломали ногу, и всю карьеру, игроку Харьковского Металлиста Серею Малько. В матче с Динамо Тбилиси.
Ответить
+1
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
29.04.2021 в 00:51
Боюсь собі навіть уявити якби Неймар по землі качався, коли б на ньому так сфолили...
Ответить
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
29.04.2021 в 00:56
Да, Гуйе конечно дал маху. Вряд ли специально, но все равно, так лететь в подкате
Ответить
0
0
Фанат АПЛ
29.04.2021 в 00:46
В этой паре определится победитель ЛЧ ! Пока МС фавориты,глянем ответку!
Ответить
+1
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
29.04.2021 в 00:32
При Почетітно ПСЖ показує прагматичний футбол, особливо це було помітно в матчах плей-офф ЛЧ з Барселоною і Баварією, коли в першому матчі французи вигравали з комфортною для себе різницею, а другий матч грали по результату вже, спускали на тормозах. Сьогодні після активної гри в першому таймі парижани надто швидко почали сушити гру і поплатились. Так, перший гол випадковість, але МС постійно атакував і контролював м"яч, і другий гол був вже логічним. Дуже оригінальний штрафний, надули як стінку так і воротаря. Сьогодні матч вже був більш схожий за накалом, емоціями, драматизмом...і т.д. до пів-фіналу ЛЧ, ніж вчора!
Ответить
+2
0
metall5291 (Kharkiv)
29.04.2021 в 00:39
Згоден.
Ответить
+1
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
29.04.2021 в 00:32
с нескрываемым удовольствием наблюдаю как феерично разорвало пердаки заднеприводных почитателей мадридской помойки. финал будет чисто английским. жабоедам и мадридским геям там не место
Ответить
+1
-4
metall5291 (Kharkiv)
29.04.2021 в 00:40
Нэ тарапысь.
Ответить
+1
0
Dr. House (Поділля)
29.04.2021 в 00:44
Брысь, отсюда барсодрочер блохастый!
Ответить
+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
29.04.2021 в 00:47
поддерживаю.
+1
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
29.04.2021 в 00:54
Я думаю даже адекватным болельщикам Барселоны читать комменты этого товарища противно
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
29.04.2021 в 00:31
А президенту ПСЖ будет наука, как не нужно ложиться под УЕФА. Вот так и с клубами подставился, и в Суперлигу не попал, а тут на тебе - ни пенальти на Неймаре за 100 падений, ни подсвистываний, да еще и игрока удалили. Учиться и учиться ему еще у Флорентино
Ответить
0
-4
metall5291 (Kharkiv)
29.04.2021 в 00:20
"Идиётен" - простите мой немецкий (это я о ПСЖ). Так провалить игру после первого (вчистую выигранного) тайма надо ещё уметь. Парижу удалось. Шансов в ответной игре даже не ноль. Много ниже. МС уже в финале. И я за то, чтобы там был и Реал. Иначе финал будет чисто английский нудняк с одним забитым голом, если вообще не серия пенальти. Ну, и наконец Алексу из США - увы не за тех мы болели.
Ответить
+2
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
29.04.2021 в 00:22
При всем уважении к Манчестер Сити, мне болеть за Гвардиолу футбольная религия не позволяет Да и не показали они сегодня ничего такого. ПСЖ был куда интереснее, правда всего 1 тайм. А потом Кейлор почти повторил подвиг Сани Филимонова, и тут понеслось.
Ответить
+1
-1
Dr. House (Поділля)
29.04.2021 в 00:25
Подвиг Фила бессмертен и намного "кумеднее"
+3
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
29.04.2021 в 00:26
Да как-то очень напомнило))
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
29.04.2021 в 00:38
Согласен 100%. Увы, у Кейлора был явно не его день.
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
29.04.2021 в 00:13
Эх, обидно. Ну ПСЖ есть ПСЖ, не могли не обделаться после идеального первого тайма. Радует только то, что у Мбаппе будет еще меньше желания продлевать контракт.
Ответить
+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
29.04.2021 в 00:25
Да, 100%. Провал полный, учитывая, как был сыгран первый тайм. Я думал - будет 2-0. Но вышел полный атас для ПСЖ. И сами виноваты.
Ответить
+2
0
Ol-g (Одесса)
29.04.2021 в 00:12
Круто, Зіна!
Ответить
+4
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
29.04.2021 в 00:15
Талісман команди як-не-як!!! ))
Ответить
+2
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
29.04.2021 в 00:06
Опять ЗIна Пепку спас, он вышел и сделал голевой пас
Ответить
+4
-1
Dr. House (Поділля)
29.04.2021 в 00:06
Финал МС- Челси будет нудным, в стиле последнего ихнего матча в полуфинале КА. Надо, чтоб Реал выходил. Лысый Пеп против лысого Зизу будет прикольно))).
Ответить
+6
-3
metall5291 (Kharkiv)
29.04.2021 в 00:09
Я тоже - за битву лысых.
Ответить
+3
-2
ВасяКулебяка (Козливка)
29.04.2021 в 00:09
Без Роналду Реал тоже нудной
Ответить
+2
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
29.04.2021 в 00:18
Ну не скажите.. А Марсело? А Рамос? А Винисиус, в конце-то концов. Да те же Каземиро с Вараном. Столько кадров. Столько клоунов.. Один нос Модрича чего только стоит... А вы, нудный..
+1
-4
Dr. House (Поділля)
29.04.2021 в 00:23
Завидуй молча, два восьмой. Тот же ПСЖ вынес налегке барсотушку на Камп Ноу даже без Неймара
+2
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
29.04.2021 в 00:30
Тю, а я шо? Я ж ничё. Шо было, то было. Я ж говорю, шо Реал ваш весёлая команда с хорошими кадрами. Одной ногой уже в финале. Вторую скоро пододвинет Бензема. И будет вам счастье в финале. От Зинченко...
0
-1
metall5291 (Kharkiv)
29.04.2021 в 00:30
Землянин - привет. Тот же Вини себя покажет, уверенность 99,99% Да и остальных я бы клоунами не назвал. Марсело - да, сдал физически. А прочие - очень даже ничего.
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
29.04.2021 в 00:39
Привет землянин. А не слишком ли вы много хотите от Вини? Он свою годовую норму уже выполнил в домашнем матче с Ливером.
+1
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
29.04.2021 в 00:35
среал выйдет на финал болбоями. будут подавать мячики МС - Челси
Ответить
+1
-3
metall5291 (Kharkiv)
29.04.2021 в 00:50
Где твоя Барселона? Дружище. Кажется она не допущена даже подавать мячики.
0
0
Dr. House (Поділля)
29.04.2021 в 00:03
Зинченко реально усилил игру, добавил надёжности сзади, Мбаппе уже так не разбегался как ранее и поучаствовал в голе. Не обошлось вначале без парочки неточных пасов, а потом всё пошло как по маслу. Молодец.
Ответить
+5
-3
avatar
hardcorepwnz (Украина)
29.04.2021 в 00:14
Да он вообще весь второй тайм никуда не разбегался. То ли Пеп что-то своим подсказал, то ли Почеттино сказал сбавить темп, но второй тайм Париж провалил и в атаке, и в обороне. Да еще и Гуйе во втором матче не будет, а это минус толковый опорник.
Ответить
+1
-1
Dr. House (Поділля)
29.04.2021 в 00:17
Гуйе- опорный бестолковник. Сколько у него уже удалений в сезоне?))
0
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
29.04.2021 в 00:27
Много? Я за ПСЖ не слежу особо, кроме матчей с Барселоной и Баварией ничего и не видел. Но помню как он выжигал центр в матчах с Реалом в прошлом году.
+1
-1
Dr. House (Поділля)
29.04.2021 в 00:28
Только в ЛЧ второе уже
0
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
29.04.2021 в 00:29
Ну тогда ладно
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
29.04.2021 в 00:01
Да достали своим Зинченко. В самом начале когда он вышел - он вообще дикие обрезки совершал. А голевой пас - это чистая случайность. Ляп Наваса.
Ответить
+4
-9
tartar (Львів)
29.04.2021 в 00:05
Dimka та не псеш)) Класно Зіна відіграв. Увійти в такий матч і через 3 хв після виходу викотив гольову.
Ответить
+3
-2
Dimka26 (Чернигов)
29.04.2021 в 00:19
голевую? смешно
+1
-4
metall5291 (Kharkiv)
29.04.2021 в 00:33
Не сомневайся, его (Зину) назовут героем Украины, за этот матч
Ответить
0
0
tartar (Львів)
28.04.2021 в 23:58
Пеп вчасно опамятався із заміною Канселу на Зінченка
Ответить
+6
-2
avatar
usovvictor (Kharkov)
28.04.2021 в 23:58
...Зинченко у Гвардиолы просто талисман какой - то, выйдет- гол, выйдет победа, ...) Довольно неожиданная развязка после первого...
Ответить
+7
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
29.04.2021 в 00:11
Рыжий в команде на пруху. А у МС их аж два.
Ответить
+4
-2
Dr. House (Поділля)
29.04.2021 в 00:18
Эй, Дро, ты редакцию под кроватью нашёл или нет? Интрига всё-таки
+2
-2
metall5291 (Kharkiv)
29.04.2021 в 00:35
2 рыжих в финале. Нужно еще 2 лысых (Зизу и Гвардиола). Это будет эпично.
0
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
29.04.2021 в 00:47
Шобы один из лысых выиграл в финале нужен ещё один лысый. Лаос!
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
29.04.2021 в 00:54
Дурдом, иди ты нах, не юродствуй, длб блъ.. Сам фейки мои штампует, а потом дуриком тут прикидывается.. Пятый десяток человеку...
0
0
oda1979 (Запорожье)
28.04.2021 в 23:56
первый тайм англичане проспали, в перерыве попили кофе с булочкой и на одной ноге обыграли петушков. как в поговорке: хороший конь прыгает настолько высоко, насколько это нужно...
Ответить
+2
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...