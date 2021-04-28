Лига Чемпионов. ПСЖ – Манчестер Сити 1:2. Весомая заявка на финал

Лига Чемпионов, 1/8 финала

Париж, "Парк де Пренс"

"Пари Сен-Жермен" 1:2 "Манчестер Сити"

Голы: Маркиньос (15) – Де Брюйне (64), Марез (71)

"Пари Сен-Жермен": Навас – Баккер, Кимпембе, Маркиньос, Флоренци – Верратти, Паредес (Эррера, 83), Гуйе – Неймар, Мбаппе, Ди Мария (Данилу, 80)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу (Зинченко, 61), Диаш, Стоунз, Уокер – Родри, Гюндоган, Силва – Фоден, Де Брюйне, Марез

Предупреждения: Паредес (70), Неймар (74) – Канселу (31), Де Брюйне (86)

Удаление: Гуйе (77)

"Манчестер Сити" добыл выездную победу над "Пари Сен-Жермен", сделав весомую заявку на первый финал ЛЧ в собственной истории. Соперники выдали два совсем разных тайма, разделив матч пополам. "Горожане" побороли свои страхи во второй половине и стали показывать свой истинный облик, в то время как Париж посыпался после того, как удача отвернулась от них.

Стартовый план Пеп Гвардиолы подразумевал излишнее уважение к сопернику. Бернарду Силва оставался с Гюндоганом и Родри в центре, чтобы сохранять численное преимущество над Неймаром и Мбаппе. Канселу и Уокер редко ходили вперёд, чтобы страховать партнёров. Даже само отсутствие Зинченко было показательным – слишком много подстроек под оппоннента. Не говоря уже об отказе "Сити" от привычного агрессивного прессинга. Перестраховка дорого стоила "горожанам", которые в погоне за гибкостью стали бесхребетными.

В дебюте встречи Маркиньос открыл счёт после розыгрыша углового, который морально подстегнул хозяев. Впереди Неймар и Ди Мария раз за разом создавали проблемы "Сити". Анхель остро прорвался в штрафную в середине тайма, но Неймара успел накрыть Марез. У Паредеса был момент после очередного корнера. "Горожане" ответили на это лишь двумя опасными выпадами, которые стали результатом немногочисленных попыток прессинга. Но в первой ситуации Паредес в ярком акробатическом прыжке нейтрализовал угрозу у своих ворот, а во второй Фоден откровенно растерялся и пробил прямо в Наваса.

Во второй половине Гвардиола наконец вернул команду к базовым настройкам, и "Сити" постепенно стал приходить в себя. Появился прессинг, Бернарду стал подключаться вперёд, а главное вернулись комбинации в центре поля. В первые 45 минут команда всячески избегала риска и играла преимущественно флангами.

Символичным стал выход Александра Зинченко на замену. Именно украинец отдал тот самый простенький пас на Де Брюйне, ставший впоследствии голевой передачей. Кевин подавал в штрафную, но мяч не задев никого из партнёров закрутился прямо в ворота. Для Кейлора Наваса это стало откровенной неожиданностью. Фартовый гол "Сити" полностью изменил ход событий на поле. "Горожане" стали доминировать в свойственной для них манере, а ПСЖ стал постепенно сыпаться.

Вслед за первым голом пришёл и второй. После очередной хитро сплетённой комбинации "Сити" в опорной зоне ПСЖ Фоден заработал опасный штрафной. Стенка Наваса предательски распалась, и мяч после удара Мареза проскользнул между Кимпембе и Паредесом, отправившись прямиком в сетку. 1:2. Ответ Парижа на такой сюжетный поворот был жалок. Жёлтые Паредеса и Неймара на нервах, а впоследствии и удаление Гуйе, жестоко срубившего Гюндогана в центре поля. "Сити" не стал форсировать события и спокойно довёл игру до победы.

Нельзя отказать ПСЖ в том, что они действительно были лучшей командой на поле в первом тайме. К тому же Почеттино придумал неплохой план под соперника, закрыв центр благодаря обороне в схеме 4-4-2 с Верратти слева. Да и "Сити" откровенно повезло вернуться в игру благодаря случайному голу Де Брюйне, который даже не подразумевал удар. Но главная причина, из-за которой у Манчестера сегодня возникли проблемы, сидит в голове у Пепа Гвардиолы.

В первой половине перед нами предстал выхолощенный "Сити", ограничивший сам себя излишней аккуратностью. На их фоне индивидуальный класс Неймара и других суперзвёзд ПСЖ, не боявшихся демонстрировать свои таланты, подарил хозяевам заслуженное преимущество. Но коллективное взяло верх над индивидуальным во второй половине, как только "горожане" вернулись к своему привычному футболу. Чтобы побеждать на таких стадиях, нужно уметь навязывать сопернику свою игру и не прогибаться под изменчивый мир. Учтивый Хосеп вновь об этом забыл. Благо хоть в перерыве вспомнил.