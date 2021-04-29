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Из-за этого эпизода Пари Сен-Жермен доигрывал в меньшинстве полуфинал ЛЧ с Манчестер Сити
Нарушение правил от сенегальца
Фото: BBC/автор невідомий
Опорный полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" Идрисса Гейе нарушил правила против Илкая Гюндогана из английского "Манчестер Сити". За это получил красную карточку от арбитра Феликса Брыха.
Произошло это на 77 минуте матча. Соответственно, к концу матча французская команда играла вдесятером.
В другом эпизоде ПСЖ всей командой требовал у главного арбитра изъятия для бельгийского капитана Манчестер Сити Кевина де Брюйне, но рефери решил не удалять второго футболиста.
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