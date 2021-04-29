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Почеттино: Больно из-за двух пропущенных голов. Во втором тайме Сити был сильнее ПСЖ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Наставник парижской команды расстроен результатом

Почеттино: Больно из-за двух пропущенных голов. Во втором тайме Сити был сильнее ПСЖ

hotspurhq

Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (1:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

"Два разных тайма. В первом у нас все было хорошо. Мы создавали моменты и заслужили вести в счете. Но во втором соперник был сильнее нас. Оба гола были случайными, но в целом они создали больше нас. То есть в итоге каждый выиграл по тайму.

Мы очень разочарованы тем, что пропустили 2 мяча. В полуфинале такое сложно принять, это по-настоящему больно.

Нам было сложно справляться с "Сити" во втором тайме. Они действовали более агрессивно, а мы с трудом возвращали себе мяч.

В футболе нужно верить. Мы отправимся к ним через 6 дней и постараемся победить, забить нужное число голов. Конечно, некоторое давление существует, но в футболе важно пытаться добиться своего", - сказал Почеттино.

Напомним, что ответный матч полуфинала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "ПСЖ" состоится 4 мая. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Маурисио Почеттино Манчестер Сити (Англия) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
UEFA

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Комментарии (1)
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vabo61
29.04.2021 в 10:33
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