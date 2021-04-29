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"Что ты хочешь? Заткнись!" Хавбек парижан нагрубил Гвардиоле во время матча ПСЖ – Манчестер Сити

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Чего Марко злился?

"Что ты хочешь? Заткнись!" Хавбек парижан нагрубил Гвардиоле во время матча ПСЖ – Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 28 апреля, "ПСЖ" уступил "Сити" со счетом 1:2 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Ответная встреча состоится 4 мая в Манчестере. Во время поединка состоялся напряженный диалог между полузащитником парижан Марко Верратти и менеджером "горожан" Хосепом Гвардиолой.

Читайте такжеЛига Чемпионов. ПСЖ – Манчестер Сити 1:2. Весомая заявка на финал

В одном из эпизодов, когда итальянец оформил жесткий подкат, тренер гостей апеллировал к арбитру встречи Феликсу Брыху – естественно, с просьбой наказать Марко. Сам Верратти обратился к Пепу на испанском, фразу выхватили комментаторы телеканала Sky Sport Italia.

"Что ты хочешь? Заткнись!"

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В статье: Хосеп Гвардиола Марко Верратти Лига чемпионов Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (3)
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vabo61
29.04.2021 в 10:30
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
typeR (Луганск)
29.04.2021 в 09:43
Исправьте сайт, пл. Найух оно надо вспомианть переписывать
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+1
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royalstas (Вінниця)
29.04.2021 в 10:04
ахаха хорош, вподобайка)
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0
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