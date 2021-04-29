"Что ты хочешь? Заткнись!" Хавбек парижан нагрубил Гвардиоле во время матча ПСЖ – Манчестер Сити

Вчера, 28 апреля, "ПСЖ" уступил "Сити" со счетом 1:2 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Ответная встреча состоится 4 мая в Манчестере. Во время поединка состоялся напряженный диалог между полузащитником парижан Марко Верратти и менеджером "горожан" Хосепом Гвардиолой.

В одном из эпизодов, когда итальянец оформил жесткий подкат, тренер гостей апеллировал к арбитру встречи Феликсу Брыху – естественно, с просьбой наказать Марко. Сам Верратти обратился к Пепу на испанском, фразу выхватили комментаторы телеканала Sky Sport Italia.