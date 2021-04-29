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И ни одного удара: у Мбаппе меньше касаний мяча в матче ПСЖ – Сити, чем у голкипера Эдерсона
Килиан, ты в порядке?
talkSPORT
Бразильский вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес в первом поединке ½ финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" (1:2) обогнал нападающего французской команды Килиана Мбаппе по числу касаний мяча.
Голкипер Эдерсон коснулся снаряда 31 раз, в то время как форвард Мбаппе – всего 30.
Ederson (31) had more touches than Kylian Mbappé (30) today ???????????? pic.twitter.com/kZXK9e0KjE— ESPN FC (@ESPNFC) April 28, 2021
Также добавим, что Килиан впервые не нанес ни одного удара по воротам оппонента в рамках матча главного клубного европейского турнира. Он провел на поле все 90+3 минуты.
Напомним, ответный поединок состоится 4 мая в Манчестере на стадионе "Этихад".
0 - Tonight was the first time Kylian Mbappé completed 90 minutes in a UEFA Champions League match and failed to attempt a single shot. Subdued. #UCL— OptaJoe (@OptaJoe) April 28, 2021
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