  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. И ни одного удара: у Мбаппе меньше касаний мяча в матче ПСЖ – Сити, чем у голкипера Эдерсона
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

И ни одного удара: у Мбаппе меньше касаний мяча в матче ПСЖ – Сити, чем у голкипера Эдерсона

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Килиан, ты в порядке?

И ни одного удара: у Мбаппе меньше касаний мяча в матче ПСЖ – Сити, чем у голкипера Эдерсона

talkSPORT

Новина українською

Бразильский вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес в первом поединке ½ финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" (1:2) обогнал нападающего французской команды Килиана Мбаппе по числу касаний мяча.

Читайте такжеНе Месси и не Роналду: Луческу назвал самого сильного игрока мира

Голкипер Эдерсон коснулся снаряда 31 раз, в то время как форвард Мбаппе – всего 30.

Также добавим, что Килиан впервые не нанес ни одного удара по воротам оппонента в рамках матча главного клубного европейского турнира. Он провел на поле все 90+3 минуты.

Напомним, ответный поединок состоится 4 мая в Манчестере на стадионе "Этихад".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж) Эдерсон Мораес Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vabo61
29.04.2021 в 10:29
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...