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Замахнуться на что-то будет непросто. Известны первые соперники, с которыми в ЛЧ может сыграть киевское Динамо

Лига Чемпионов
(3 голосов)
Замахнуться на что-то будет непросто. Известны первые соперники, с которыми в ЛЧ может сыграть киевское Динамо

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Сразу после оформления чемпионства в Украине президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что пора его команде замахнуться на что-то в Европе. Эти слова являются ориентиром для "Динамо", а потенциальные соперники – шкалой, по которой киевляне должны оценивать собственные силы.

Читайте такжеСуркис: Пора уже замахнуться на что-то в Европе

На сегодня, 29-е апреля 2021-го года, известно шесть команд, с которыми "Динамо" может встретиться в следующей Лиге чемпионов. Это испанские "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Севилья", английский "Манчестер Сити" и немецкая "Бавария". Все они будут при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов в первых двух корзинах, что делает их потенциальными соперниками "Динамо". Ведь киевляне будут "сеяться" из третьей корзины.

Отметим, что в текущем сезоне "Динамо" в группе с "Барсой", "Ювентусом" и "Ференцварошем" заняло третье место и дошло до 1/8-й финала Лиги Европы. Кампания Лиги чемпионов 2021/22 станет первой для "Динамо" за последние пять лет, в которой оно сыграет как чемпион Украины.

Также добавим, что вице-чемпион Украины начнет свой путь в следующей Лиге чемпионов с третьего раунда квалификации. Для попадания в группу ЛЧ ему придется пройти двух соперников. Поражение любому из них отправит вторую команду Украины в группу Лиги Европы.

В сезоне 2022/23 обе украинские команды будут проходить квалификацию Лиги чемпионов, ведь в Таблице коэффициентов Украиной была потеряна прямая путевка в группу самого престижного клубного турнира УЕФА.

Читайте такжеОперативно о потенциальных соперниках и посев украинских клубов в Европе - в телеграм-канале >>>

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (5)
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Dimka26 (Чернигов)
29.04.2021 в 13:59
А что могли быть легкие соперники в первой и второй корзине? Севилья это еще не так страшно
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.04.2021 в 13:38
Замахалки Суркіса вистачить тільки на нашу роздолбану УПЛ. А в Європі він наразі л.о.х.
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0
0
Golfik25 (Киев)
29.04.2021 в 12:34
Статья сенсация. Каждый год они потенциальные соперники для наших команд.
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+3
0
vlotko (Броди)
29.04.2021 в 12:28
Я думаю, що говорити проте , що наші команди у 22-23 рр будуть проходити кваліфікацію не зовсім вірно. Так можна стверджувати сьогодні, але уявімо ситуацію: наші клуби у сезоні 21-22 наберуть багато очок за підсумками виступів у єврокубках. а найближчі конкуренти, навпаки, менше, тоді загальна сума збільшується, ми обходимо їх обходимо і попадаємо в зону - де наш чемпіон проходить прямо у групу. Можливий варіант? Можливий! Сподіваємося на краще....
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0
-1
ta1 (івано-франківськ)
29.04.2021 в 12:38
Коефіцієнт береться за 5 років. То ми вже точно будемо проходити відбір у 22- 23р. А якщо в слідуючому році зайдемо в топ10. Тоді точно чемпіон буде автоатично в групі, але в 23-24р
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+1
0


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