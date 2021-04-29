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Замахнуться на что-то будет непросто. Известны первые соперники, с которыми в ЛЧ может сыграть киевское Динамо
Олександр Приходько
Сразу после оформления чемпионства в Украине президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что пора его команде замахнуться на что-то в Европе. Эти слова являются ориентиром для "Динамо", а потенциальные соперники – шкалой, по которой киевляне должны оценивать собственные силы.
На сегодня, 29-е апреля 2021-го года, известно шесть команд, с которыми "Динамо" может встретиться в следующей Лиге чемпионов. Это испанские "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Севилья", английский "Манчестер Сити" и немецкая "Бавария". Все они будут при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов в первых двух корзинах, что делает их потенциальными соперниками "Динамо". Ведь киевляне будут "сеяться" из третьей корзины.
Отметим, что в текущем сезоне "Динамо" в группе с "Барсой", "Ювентусом" и "Ференцварошем" заняло третье место и дошло до 1/8-й финала Лиги Европы. Кампания Лиги чемпионов 2021/22 станет первой для "Динамо" за последние пять лет, в которой оно сыграет как чемпион Украины.
Также добавим, что вице-чемпион Украины начнет свой путь в следующей Лиге чемпионов с третьего раунда квалификации. Для попадания в группу ЛЧ ему придется пройти двух соперников. Поражение любому из них отправит вторую команду Украины в группу Лиги Европы.
В сезоне 2022/23 обе украинские команды будут проходить квалификацию Лиги чемпионов, ведь в Таблице коэффициентов Украиной была потеряна прямая путевка в группу самого престижного клубного турнира УЕФА.
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