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"ПСЖ проиграл битву, но война все еще идет". Неймар – о первом матче ½ финала ЛЧ с Ман Сити
Бразилец на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар высказался в своем Instagram после поражения своей команды от английского "Манчестер Сити" (1:2) в первом поединке ½ финала главного клубного европейского турнира.
"Мы проиграли битву, но война продолжается. Я верю в нашу команду, верю, что мы можем быть лучше. Вперед, Париж!"
Ответная встреча состоится 4 мая в Манчестере. Неймар выступает за "Пари Сен-Жермен" с 2017 года, до этого он защищал цвета "Сантоса" и каталонской "Барселоны". Бразилец является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира.
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