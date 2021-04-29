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"ПСЖ проиграл битву, но война все еще идет". Неймар – о первом матче ½ финала ЛЧ с Ман Сити

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Бразилец на связи

"ПСЖ проиграл битву, но война все еще идет". Неймар – о первом матче ½ финала ЛЧ с Ман Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар высказался в своем Instagram после поражения своей команды от английского "Манчестер Сити" (1:2) в первом поединке ½ финала главного клубного европейского турнира.

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"Мы проиграли битву, но война продолжается. Я верю в нашу команду, верю, что мы можем быть лучше. Вперед, Париж!"

Ответная встреча состоится 4 мая в Манчестере. Неймар выступает за "Пари Сен-Жермен" с 2017 года, до этого он защищал цвета "Сантоса" и каталонской "Барселоны". Бразилец является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

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В статье: Неймар Лига чемпионов Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
29.04.2021 в 12:44
В ответном матче будет примерно такой же счет. либо 2:1, либо 3:1. Разумеется, в пользу МС.
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