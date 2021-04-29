Увидеть Англию и умереть? Акценты зрителя на полуфиналах Лиги чемпионов

Первые полуфиналы коронавирусного сезона Лиги чемпионов не впечатлили. Одному явно недоставало зрелищности, другой – очень на то похоже – досрочно покончил с интригой. Как по мне, нам подсунули второсортный товар. И я бы не кивал в сторону пустых трибун: за прошедший год мы увидели достаточно интересных и ярких матчей в отсутствие зрителей на стадионе.

Ну а количество голов было символично средним. В полном соответствии с игрой.

Реал – Челси 1:1

ПСЖ – Ман Сити 1:2

Футбол с большой буквы в Мадриде побаловал нас ровно первую треть матча. Именно в эти полчаса случились все четыре голевых момента и были забиты оба мяча. Досматривая игру оставшийся час, вспомнилось название фильма полувековой давности: "И дождь смывает все следы". Следы игры, достойной полуфинала ЛЧ. Разумеется, в моем понимании зрителя.

В Париже было веселее, и команды полностью выбрали норму, или если угодно – необходимый минимум опасных моментов у ворот: раз за десять минут, в среднем. Не каждый из них отнес бы к голевым – примерно две трети. Да и из этих, наверное, половину забраковали бы профи. Включая оба гола победителей. И все же, худо-бедно, с некоторой натяжкой, игра смотрелась.

Ответный гол "Реала" на 29-й минуте подвел черту под реальной активностью обоих участников матча. Дальше одни больше заботились о том, как бы сохранить приемлемую ничью, а другие ничего не могли с этим поделать. Унылое зрелище, на самом-то деле.

Для ПСЖ все закончилось в середине второго тайма – когда штрафной в исполнении Мареза вывел "Ман Сити" вперед. Плюс, естественно, случившееся вскоре удаление Гуйе. А как все хорошо начиналось…

По мне, в Мадриде соперники "наиграли" на очевиднейшую ничью. Только точнее была бы нулевая, а это, как известно, в корне все изменило бы. Но оба реализовали свой второй шанс, и именно этим сердце успокоилось. А футбольную лирику в виде общих впечатлений, игры по счету и бла-бла-бла не предлагать. По логике зрителя, голы в такой игре – роскошь.

По этой же логике, "Ман Сити" скорее был достоин победы в Париже, чем нет. Но, если смотреть глобально – на весь прошедший матч, а не совокупность его отрезков, то, на мой взгляд, закономернее был бы единственный забитый мяч. И вновь-таки, тогда и здесь хозяевам легче дышалось бы перед ответным выездом. А вышло, что они еще и упустили свое преимущество.

При этом команде Гвардиолы однозначно сопутствовала удача. Запишем на ее счет разминувшегося с мячом в смертельной близости от ворот Верратти на 56-й минуте, при 1:0. А уже восемь минут спустя после банальной подачи де Брюйне мяч предательски прыгнул за линию ворот мимо Наваса. Нет, в эти полтайма Фортуна решительно была на стороне гостей.

На таком фоне удар Бензема в штангу в Мадриде – цветочки. Тем паче, что через шесть минут он же пробил точнее. К слову, этими двумя эпизодами он мне и запомнился. Не более. Равно как и Пулишич, Неймар, Бернарду Силва и де Брюйне – ни один из них не претендовал на статус Личности матча (не путать с героем и самым полезным игроком).

А чаще других засветился в ключевых моментах матча опять Навас. Только на сей раз сэйванул он лишь трижды, да пропустил дважды. Жидковастенько, ребята. Нет, это было не Рио-де-Жанейро. Это были мрачноватые столицы Испании с Францией, которые не особо порадовали любителя игры.

Изначально мои симпатии были на стороне, скажем так, проигравших. В первую очередь, ПСЖ. "Реал" - скорее методом исключения. Однако оба не показали ничего такого, чтобы за них хотелось болеть. Разве что в те же первые полчаса, которые способен стереть из памяти следующий час. Лучшим из всей четверки был "Ман Сити". Но и он где был бы без фарта?

Ощущение посредственности происходящего усиливает счет, оставляющий слабые шансы неудачникам первых поединков. Вроде бы для "Реала" не проблема – выиграть на чужом стадионе, да еще пустом. Но "Челси" вполне в состоянии продолжить успешную защиту своего выездного достижения. А сколько при этом мы увидим футбола – игры с воротами?

О том же, чтобы ПСЖ выиграл в два мяча, как-то даже и мечтать неудобно. Зеркальный счет? Это уж как карта ляжет. Нет, еще не все дорешено, конечно. Но в то, что гости еще менее солнечной Англии сумеют переломить ход событий в свою пользу, лично мне отчего-то верится с трудом.

Это что же получается – увидеть Англию и умереть? Финалисты уже на пути в Стамбул, куда отправились по-английски – не попрощавшись? Хотелось бы верить, что нет. Потому что чисто английский финал – это последнее, что мне хотелось бы там увидеть. Как и любое другое противостояние двух представителей одной страны. Для этого есть национальные соревнования.

Душа просит праздника. А праздник отличается от будней тем, что бывает куда реже. Если же говорить о празднике Игры, то в Лиге чемпионов на этой неделе его не было. Надежда на Лигу Европы? Поговорим о ней завтра…

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