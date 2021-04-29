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С Бензема и Зинченко. Названа команда недели в Лиге чемпионов
В нее вошли 5 игроков Сити
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА на официальной странице в Twitter представил команду недели Лиги чемпионов по итогам первых матчей четвертьфинала. В нее попали пять игроков "Манчестер Сити" и по два представителя "Реала", "Челси" и "ПСЖ".
Также среди представителей "Сити" попал украинский полузащитник Александр Зинченко. В первом матче полуфинала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (2:1) 24-летний футболист отметился результативной передачей.
⭐️ С Зинченко и Бензема ⭐️— УЕФА (@UEFAcom_ru) April 29, 2021
Команда недели по итогам первых матчей 1/2 финала #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/TDmahie3R3
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