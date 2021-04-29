С Бензема и Зинченко. Названа команда недели в Лиге чемпионов

УЕФА на официальной странице в Twitter представил команду недели Лиги чемпионов по итогам первых матчей четвертьфинала. В нее попали пять игроков "Манчестер Сити" и по два представителя "Реала", "Челси" и "ПСЖ".

Также среди представителей "Сити" попал украинский полузащитник Александр Зинченко. В первом матче полуфинала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (2:1) 24-летний футболист отметился результативной передачей.