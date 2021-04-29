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С Бензема и Зинченко. Названа команда недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(3 голосов)

В нее вошли 5 игроков Сити

С Бензема и Зинченко. Названа команда недели в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА на официальной странице в Twitter представил команду недели Лиги чемпионов по итогам первых матчей четвертьфинала. В нее попали пять игроков "Манчестер Сити" и по два представителя "Реала", "Челси" и "ПСЖ".

Также среди представителей "Сити" попал украинский полузащитник Александр Зинченко. В первом матче полуфинала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (2:1) 24-летний футболист отметился результативной передачей.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко
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Комментарии (6)
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Dimka26 (Чернигов)
29.04.2021 в 17:23
А вообще в ворота я бы Курута лучше поставил. Он пару убойных моментов вытянул, в отличии от Эдерсона
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.04.2021 в 17:22
О том как из бездари пиарят талант.
Ответить
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
29.04.2021 в 17:22
Просто все другие игроки на его позиции отыграли очень слабо. А сказать, что Зинченко сделал что-то выдающееся - не сказал бы.
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
29.04.2021 в 16:22
Зинченко сыграл всего полчаса - вышел на замену на 61 минуте! таки молодец.
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+2
0
sawyer1936
29.04.2021 в 15:57
Так это опять фентези лига. Ничего удивительного, тут считаются очки за результативные действия. Ассист на его позиции больше никто не сделал в двух матчах.
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0
-2
kalan-86 (Анкара)
29.04.2021 в 15:30
Не кисло так, найти свои имя среди таких монстров. Рад за Саню.
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+3
0


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