  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Хавбек Челси – лучший игрок недели в Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Челси – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Французский мотор

Хавбек Челси – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте стал лучшим футболистом в рамках первых полуфинальных матчей главного клубного европейского турнира, об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Читайте такжеЛига чемпионов. Реал - Челси 1:1. Счет равный, но лондонцы острее

Француз отдал 86% точных передач, 6 из 8 попыток дриблинга игрока оказались успешными (это больше, чем у всех игроков "Реала" вместе взятых). Также на приз претендовали нападающий "меренг" Карим Бензема, полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне и вингер "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария.

Напомним, "Реал" дома сыграл вничью с "Челси" (1:1), "Манчестер Сити" в гостях одолел "ПСЖ" (1:2). Ответные матчи состоятся 4 и 5 мая.

Читайте такжеПСЖ - Манчестер Сити 1:2. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Анхель Ди Мария Лига чемпионов Кевин Де Брюйне Н'Голо Канте
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...