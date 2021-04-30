Хавбек Челси – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте стал лучшим футболистом в рамках первых полуфинальных матчей главного клубного европейского турнира, об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Француз отдал 86% точных передач, 6 из 8 попыток дриблинга игрока оказались успешными (это больше, чем у всех игроков "Реала" вместе взятых). Также на приз претендовали нападающий "меренг" Карим Бензема, полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне и вингер "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария.

???? Неутомимый полузащитник "Челси" Н'Голо Канте - Игрок недели в #ЛигаЧемпионов! ????



Согласны с итогами голосования? ???? pic.twitter.com/jSmjRdP8nA — УЕФА (@UEFAcom_ru) April 30, 2021

Напомним, "Реал" дома сыграл вничью с "Челси" (1:1), "Манчестер Сити" в гостях одолел "ПСЖ" (1:2). Ответные матчи состоятся 4 и 5 мая.