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Хавбек Челси – лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Французский мотор
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте стал лучшим футболистом в рамках первых полуфинальных матчей главного клубного европейского турнира, об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Француз отдал 86% точных передач, 6 из 8 попыток дриблинга игрока оказались успешными (это больше, чем у всех игроков "Реала" вместе взятых). Также на приз претендовали нападающий "меренг" Карим Бензема, полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне и вингер "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария.
???? Неутомимый полузащитник "Челси" Н'Голо Канте - Игрок недели в #ЛигаЧемпионов! ????— УЕФА (@UEFAcom_ru) April 30, 2021
Согласны с итогами голосования? ???? pic.twitter.com/jSmjRdP8nA
Напомним, "Реал" дома сыграл вничью с "Челси" (1:1), "Манчестер Сити" в гостях одолел "ПСЖ" (1:2). Ответные матчи состоятся 4 и 5 мая.
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