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Неймар - о матче с Манчестер Сити: Сделаю все, чтобы отыграться, даже если придется умереть на поле
Звезда "ПСЖ" очень мотивирован перед матчем Лиги Чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера в матче 35-го тура Лиги 1 "ПСЖ" выиграл "Ланс" со счетом 2:1. Неймар забил гол на 33-й минуте поединка, а после игры дал комментарий по поводу предстоящего матча с Манчестер Сити:
"Первое, что нужно сделать сейчас, – отдохнуть, а затем по-настоящему сосредоточиться на Лиге чемпионов. У нас был тяжелейший первый матч с "Манчестер Сити", но мы должны верить в себя, независимо от того, что говорят статистика или шансы на победу в процентах.
Думаю, в нас должен верить каждый парижанин! Я на передовой, и я буду первым воином, который вступит в бой за команду. Сделаю все возможное. Сделаю все, чтобы отыграться, несмотря ни на что, даже если придется умереть на поле", – сказал Неймар.
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