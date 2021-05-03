Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидеры в строю: Пари Сен-Жермен отправляется в Манчестер на ответный поединок полуфинала ЛЧ
Полная боевая готовность
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино объявил заявку первой команды на ответную встречу ½ финала главного клубного европейского турнира.
Le groupe parisien pour cette demi-finale retour ! ????????????#UCL | #MCIPSG— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 3, 2021
Под сомнением было участие в поединке Килиана Мбаппе. Французский форвард получил повреждение в первой встрече, после чего пропустил матч с "Лансом" в Лиге 1, однако сегодня стало известно, что аргентинский специалист сможет рассчитывать на Мбаппе в Манчестере. В текущем сезоне он забил 37 голов и отдал 10 результативных передач в 43 матчах за "ПСЖ".
Напомним, поединок состоится завтра, 4 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- У Месси штрафные опаснее пенальти. Валенсия - Барселона 2:3. Видео голов и обзор матча
- Коуч Ингульца сообщил о дополнительном стимуле форварда Сичинавы на поединок с Олимпиком
- Борьба в подвале УПЛ, протесты в Манчестере, голы Месси и Роналду. Главные новости за 2 мая
- ПСЖ - Манчестер Сити 1:2. Видео голов и обзор матча
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО
Новости по теме
- 08:22 Зарубежные Пулишич не рискнул катить на Вернера, Пеп выпустил Зинченко и поймал кураж. Аудиомнение #89
- 20:32 Зарубежные ¼ ЛЧ: о лести Зидана, проклятье Гвардиолы, анархии парижан и злых драконах. Аудиомнение #87
- 17:58 Зарубежные Зизу рвется в финал, пока Клопп мудрит, Неймар и Мбаппе ленятся, но наказывают. Аудиомнение #85