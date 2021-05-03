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Лидеры в строю: Пари Сен-Жермен отправляется в Манчестер на ответный поединок полуфинала ЛЧ

Лига Чемпионов
(5 голосов)

Полная боевая готовность

Лидеры в строю: Пари Сен-Жермен отправляется в Манчестер на ответный поединок полуфинала ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино объявил заявку первой команды на ответную встречу ½ финала главного клубного европейского турнира.

Под сомнением было участие в поединке Килиана Мбаппе. Французский форвард получил повреждение в первой встрече, после чего пропустил матч с "Лансом" в Лиге 1, однако сегодня стало известно, что аргентинский специалист сможет рассчитывать на Мбаппе в Манчестере. В текущем сезоне он забил 37 голов и отдал 10 результативных передач в 43 матчах за "ПСЖ".

Напомним, поединок состоится завтра, 4 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Неймар Лига чемпионов Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
PSG

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