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Манчестер Сити – Пари Сен-Жермен. АУДИО онлайн трансляция второго матча ½ финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Манчестер Сити – Пари Сен-Жермен. АУДИО онлайн трансляция второго матча ½ финала Лиги чемпионов

Фото: УЕФА

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок полуфинала главного клубного европейского турнира между "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити".

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Нас вновь ждет яркое противостояние между лучшими коллективами Франции и Англии. "Горожане" подходят ко встрече без травмированных футболистов, Почеттино также везет на Туманный Альбион батальон ключевых исполнителей. Сможет ли Пеп Гвардиола выйти в финал ЛЧ после успеха в Париже? Планируют ли французы атаковать весь матч без устали? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 4 мая – в 21:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Георгий Грошев

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж) Трансляция Аудио онлайн стрим
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