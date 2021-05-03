Манчестер Сити – Пари Сен-Жермен. АУДИО онлайн трансляция второго матча ½ финала Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок полуфинала главного клубного европейского турнира между "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити".

Нас вновь ждет яркое противостояние между лучшими коллективами Франции и Англии. "Горожане" подходят ко встрече без травмированных футболистов, Почеттино также везет на Туманный Альбион батальон ключевых исполнителей. Сможет ли Пеп Гвардиола выйти в финал ЛЧ после успеха в Париже? Планируют ли французы атаковать весь матч без устали? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 4 мая – в 21:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Георгий Грошев