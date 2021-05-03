  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Основной защитник мадридского Реала пропустит ответный матч ½ финала ЛЧ с лондонским Челси
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Основной защитник мадридского Реала пропустит ответный матч ½ финала ЛЧ с лондонским Челси

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Травма всему виной

Основной защитник мадридского Реала пропустит ответный матч ½ финала ЛЧ с лондонским Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

У защитника мадридского "Реала" Рафаэля Варана диагностировано повреждение отводящей мышцы правой ноги. Соответственно, ключевой оборонец "меренг" пропустит ответный матч полуфинала главного клубного европейского турнира против "Челси" – об этом сообщает пресс-служба "сливочных".

Читайте такжеНесчастный курьез для Реала. Марсело не сыграет с Челси из-за выборов

Французский исполнитель получил повреждение в поединке Примеры с "Осасуной". Отметим, что к матчу с "синими" должны быть готовы Серхио Рамос и Ферлан Менди. Если Федерико Вальверде сдаст отрицательный тест на коронавирус, то он также будет доступен Зинедину Зидану.

Матч состоится в среду, 5 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Варан Лига чемпионов Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Real Madrid

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...