Основной защитник мадридского Реала пропустит ответный матч ½ финала ЛЧ с лондонским Челси

У защитника мадридского "Реала" Рафаэля Варана диагностировано повреждение отводящей мышцы правой ноги. Соответственно, ключевой оборонец "меренг" пропустит ответный матч полуфинала главного клубного европейского турнира против "Челси" – об этом сообщает пресс-служба "сливочных".

Французский исполнитель получил повреждение в поединке Примеры с "Осасуной". Отметим, что к матчу с "синими" должны быть готовы Серхио Рамос и Ферлан Менди. Если Федерико Вальверде сдаст отрицательный тест на коронавирус, то он также будет доступен Зинедину Зидану.

Матч состоится в среду, 5 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.