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Основной защитник мадридского Реала пропустит ответный матч ½ финала ЛЧ с лондонским Челси
Травма всему виной
Getty Images / Global Images Ukraine
У защитника мадридского "Реала" Рафаэля Варана диагностировано повреждение отводящей мышцы правой ноги. Соответственно, ключевой оборонец "меренг" пропустит ответный матч полуфинала главного клубного европейского турнира против "Челси" – об этом сообщает пресс-служба "сливочных".
Французский исполнитель получил повреждение в поединке Примеры с "Осасуной". Отметим, что к матчу с "синими" должны быть готовы Серхио Рамос и Ферлан Менди. Если Федерико Вальверде сдаст отрицательный тест на коронавирус, то он также будет доступен Зинедину Зидану.
Матч состоится в среду, 5 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
???? ¡OJO! ???? ¿Cómo llega el REAL MADRID contra el CHELSEA?— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 3, 2021
❌ VARANE, LESIONADO
✅ RAMOS Y MENDY, OK
????VALVERDE PCR HOY. Si da negativo, podría jugar.
???? MARCELO ESTARÁ pase lo que pase con la mesa electoral. (Vía @EduAguirre7) pic.twitter.com/UceedthkaQ
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