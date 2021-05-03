Перед ПСЖ Гвардиолу спросили о поражении от Тоттенхэма Почеттино

Английский "Манчестер Сити" завтра примет на своем поле французский "Пари Сен-Жермен" в рамках полуфинального поединка Лиги чемпионов (22:00). Первая игра - 2:1.
Главный тренер "горожан" испанец Хосеп Гвардиола поделился мыслями по поводу предстоящего поединка.
ПСЖ - выдающийся команда, все это знают. Они способны создавать для победы то, чего многие просто не ожидает. Конечно, я знаю, на что они способны, но в памяти очень свежим является то, что они делают на поле. В то же время мы знаем, как прекрасно мы можем играть. Завтра мы снова должны выйти на поле и сыграть так, как умеем. Это не трудно.
Нас ждут те же опасности, что и в первом матче. Они могут поменять расстановку, у них очень умный тренер, я не знаю, что они будут делать. Мы ни разу не доходили до этого этапа - желание выйти в финал вполне объяснимо. Надо сфокусироваться на себе, мы должны вместе читать игру, держаться вместе в трудные моменты, вместе преодолевать трудности. Мы изо всех сил постараемся навязать свою игру сопернику. Надо хорошо сыграть в обороне, сохранять терпение и постараться забить.
Сценарий 2019 с "Тоттенхэмом" [тогда в английском дерби в Лиге чемпионов Почеттино, который тренировал шпор, обыграл "Манчестер Сити" Гвардиолы]? Я не могу предсказать, что будет завтра. Это другие команды, другие события. Прошлое - это прошлое, наши воспоминания, они могут быть счастливыми или грустными. Мы прекрасно играли тогда, но не смогли пройти дальше. Теперь пытаемся выйти в финал.
Если исходить из своего опыта, могу сказать, что полуфинальные матчи всегда тяжелые. Начинаешь играть, полагаться на результат первой встречи, забываешь, что ты должен делать - выигрывать матч. Так всегда было. Финал - это уже совсем другая история, - приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.