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Манчестер Сити - ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов
Манчестер Сити – ПСЖ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 4 мая 2021 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В групповом раунде Лиги чемпионов 2020/21 “Пари Сен-Жермен” удалось покорить Манчестер, обыграв на “Олд Траффорд” “Юнайтед” со счетом 3:1. В ответном полуфинале ЛЧ Парижу вновь нужно только побеждать в Манчестере. В первом матче “Сити” выиграл со счетом 2:1, сделав большой шаг к своему первому финалу Лиги чемпионов в истории. Смогут ли Неймар и Мбаппе вывести ПСЖ во второй финал ЛЧ подряд? Или победит командный футбол Гвардиолы?
Ответный матч 1/2 Лиги чемпионов между “Манчестер Сити” и “Пари Сен-Жермен” состоится во вторник, 4 мая. Начало игры в 22:00. Телетрансляция поединка состоится на телеканале Футбол 1.
Также трансляцию матча "Манчестер Сити" – “Пари Сен-Жермен” можно будет посмотреть с помощью сервисов Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV.
В Англии ответный матч полуфинала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – “Пари Сен-Жермен” будут показывать BT Sport 2, BBC Radio 5 Live, BTSport.com, BT Sport App, BT Sport Extra, BT Sport Ultimate, во Франции – RMC Sport en direct, RMC Sport 1.
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