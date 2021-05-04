В ожидании английского финала: Теория термодинамики Гвардиолы и ход Канте Тухеля

Команды Хосепа Гвардиолы и Томаса Тухеля переиграли своих оппонентов в первых матчах ½ финала и заработали более выгодные исходные позиции перед решающими сражениями за выход в финал. В преддверии ответных матчей, постараемся с холодной головой разобраться в перипетиях первой части противостояния, проанализировать фазовые перестроения команд и ключевые тактические нюансы.

Оба матча получились достаточно интересными и содержательными в тактическом плане. Первыми в очное противостояние вступили "Реал" и "Челси". Штаб Зидана традиционно подготовил оригинальный план непосредственно под характеристики оппонента. Пожалуй, главная особенность Мадрида в этом сезоне – это тактическая непредсказуемость и гибкость.

"Реал" - "Челси" - 1:1

Голы: Бензема, 29 - Пулишич, 14

"Реал": Куртуа - Эдер Милитао, Варан, Начо - Карвахаль (Одриосола, 77), Модрич, Каземиро, Кроос, Марсело (Асенсио, 77) - Винисиус (Азар, 66), Бензема (Родриго, 90+2)

"Челси": Менди - Кристенсен, Тиаго Силва, Рюдигер - Аспиликуэта (Джеймс, 67), Канте, Жоржиньо, Маунт, Чилвелл - Пулишич (Зийех, 66), Вернер (Хаверц, 66)

Предупреждения: Винисиус, 27, Кроос, 60, Варан, 78, Одриосола, 89 - Пулишич, 38

xG – 0,76:1,7

Удары - 9:11

Владение - 50,8%:49,2%

Точность передач – 87%:89%

Дистанция – 103,2 км:107,2 км

Фолы – 11:9

Базовой схемой "Реала" была структура 3-5-2. Но, в деструктивной фазе игры она трансформировалась в 3-4-3. Главный смысл данного перестроения заключался в отзеркаливании схемы "синих".

В начальной стадии позиционных атак "Челси" Модрич поднимался вверх и накрывал Рюдигера. Пара номинальных форвардов смещалась левее и брала под опеку Силву и Кристенсена. Каземиро и Кроос держали хавов в центре поля, латерали играли со своими коллегами по цеху, а центрбеки, соответственно, один в один контролировали нападающих.

Излюбленные методы Гасперини – грозное оружие, но при этом очень непростое в эксплуатации. Нынешний "Челси" быстро сориентировался. "Реалу" откровенно повезло, что он уходил на перерыв при счете 1:1. Преимущество "Челси" в первом тайме было очевидным и команда Тухеля вполне могла добиться даже крупной победы. Низкая реализация моментов и выходов 3 в 3, судейские решения (не назначенный во втором тайме пенальти и фол Каземиро в голевой атаке "Реала") и индивидуальные качества Бензема и Куртуа оставили Мадрид в игре.

В игре "Реала" нужно отметить еще один тонкий и неординарный ход Зидана. Как и Менди в предыдущих матчах плей-офф – Марсело не играл по бровке. При развитии позиционных атак бразилец поднимался вверх, но смещался в полупространство или вообще оседал в опорной зоне своей команды, по ситуации.

Было заметно, что штаб "Реала" проделал перед матчем большой объем работы, но на практике практически ничего из плана Зизу не сработало. В перерыве главный тренер "Королевского клуба" дал отбой. Команда перешла на свою базовую модель игры, что позволило рассчитывать, хотя бы на синицу в руках.

На схеме выше пример того, как гости расправлялись с высоким прессингом "Реала". Точными средними и длинными передачами игроки "Челси" оставляли за линией мяча большую группу игроков команды соперника и автоматически создавали фазовое пространство во второй и финальной третях поля.

игроком и ключевой фигурой в матче был Нголо Канте, на которого общественность уже давно навесила ярлык топового, но узкопрофильного опорника-разрушителя. Томас Тухель неожиданно раскрыл новые грани таланта этого футболиста. Канте. Пулишич и Маунт постоянно перемещались, менялись полупространствами и уходили в глубину. Учитывая нацеленность "Реала" на персональные ориентировки, это не могло не искажать его линию обороны. Свободные зоны часто атаковал Канте. Француз не только врывался в пространство. Он неожиданно для оппонентов шел в дриблинг. В этом действии у Канте абсолютно лучший показатель в матче – восемь попыток, шесть из которых успешные (тоже лучший). И это в матче "Реал" – "Челси"! Разумеется, "сольники" Канте создавали отличные условия для продуктивных атак. Даже потери мяча в таких условиях позволяли эффективно использовать контрпрессинг.

Во втором тайме характер игры изменился. Зидан отказался от своей авантюрной модели, а Тухель проявил рациональность и тоже немного прикрутил интенсивность действий своей команды. Еще перед матчем главный тренер лондонского клуба подчеркивал, что его команде сейчас нелегко стабильно поддерживать свой оптимальный уровень в условиях очень плотного графика.

"Пари Сен-Жермен" - "Манчестер Сити" – 1:2

Голы: Маркиньос (15) – Де Брюйне (64), Марез (71)

"Пари Сен-Жермен": Навас – Баккер, Кимпембе, Маркиньос, Флоренци – Верратти, Паредес (Эррера, 83), Гуйе – Неймар, Мбаппе, Ди Мария (Данилу, 80)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу (Зинченко, 61), Диаш, Стоунз, Уокер – Родри, Гюндоган, Силва – Фоден, Де Брюйне, Марез

Предупреждения: Паредес (70), Неймар (74) – Канселу (31), Де Брюйне (86)

Удаление: Гуйе (77)

xG – 1,53:0,89

Удары – 10:11

Владение – 40,6%:59,4%

Точность передач – 87%:92%

Дистанция (км) – 102,6:107,4

Фолы – 9:15

Матч "ПСЖ" – "Манчестер Сити" вышел менее насыщенным неожиданными тонкими тренерскими ходами, но оказался более богатым событиями. Как и в Мадриде, снова английская команда переиграла соперника, но в отличие от "Челси", команда Хосепа Гвардиолы сумела реализовать свое преимущество в выездную победу.

Базовые схемы обеих команд можно интерпретировать, как 4-3-3. Хотя, в разных фазах они, разумеется, трансформировались в другие структуры, которые отличались асимметричностью.

Париж без мяча перестраивался на структуру 4-4-1-1. Ди Мария опускался в линию полузащиты, тройка хавбеков смещалась левее, а Неймар действовал чуть ниже Мбаппе. У "Сити" традиционно разными функциональными обязанностями были наделены фланговые защитники. Уокер гораздо реже шел вперед, часто формируя тройку с центрбеками, а Канселу скорее был не ложным фулбеком, а латералем. Португалец действовал по всему флангу, формировал ширину слева и делал переводы на противоположный фланг.

У номинальных "восьмерок" тоже были разные функции. Бернарду Силва играл высоко, в основном в правом полупространстве. Гюндоган играл ближе к Родри. По большому счету, Де Брюйне, Силва и Фоден на троих соображали роль ложной девятки. Эта тройка словно электроны в атоме постоянно перемещаются по непредсказуемым для соперников траекториям.

Говоря о системе игры Гвардиолы без форвардов (в классическом понимании) можно провести образные параллели с теориями термодинамики: Когда жидкость нагревается, частицы движутся быстрее и организовываются определенным образом. Проводя параллели с футболом Пепа - чем ближе ворота соперника, тем выше температура. С развитием позиционной атаки (да и быстрой тоже) футболисты (частицы) активизируются, мяч начинает ходить быстрее, идет взаимозаменяемость позициями... .

Синим цветом на схеме обозначена зона, которую гости численно перегружали – левое полупространство. При этом в игре "Сити" не было перекоса на левый фланг. "Горожане" часто стягивали соперников к этой вертикальной зоне, а потом быстро переводили акцент на правый фланг (желтый цвет на схеме), где Мареза поддерживали Силва и подключающийся по мере необходимости Уокер.

Мы стали свидетелями двух разных таймов. До перерыва доминировали хозяева, после – гости. Виной всему – хроническая неуверенность Гвардиолы. Хосеп – гений. Но, его внутренние страхи нередко стоят команде поражений в больших матчах. Гвардиола снова чуть не перемудрил с планом на игру, но вовремя опомнился. Главной ошибкой гостей был отказ от прессинга в первом тайме. "Сити" встречал соперников структурой 4-3-3 и средним блоком. Манчестер слаб в зонных методах обороны и футболисты "ПСЖ" без особого труда разрезали их линии. У гостей было нетипично много брака при переводах, длинных передачах. В первый полчаса счет по ударам был 7:1 в пользу Парижа.

После перерыва "Сити" обрушил на оппонента все свои козыри и просто раздавил парижан. Думаю, Гвардиола изначально переоценивал возможности "ПСЖ" при выходе из-под прессинга после того количества голевых моментов, которые чемпионы Франции создали разбивая давление "Баварии" в ответной игре ¼ финала.

На схеме выше – структура прессинга "Манчестер Сити" во втором тайме. Хотя уже в конце первой половины матча "горожане" вернулись к своим проактивным методам обороны. Силва поднимался к Де Брюйне. Если мяч оказывался у Маркиньоса, на него выдвигался бельгиец, а Бернардо брал под опеку Паредеса и наоборот.

Не только результаты, но и уровень игры команд перед ответными матчами ½ финала делают фаворитами английские команды. Но футбол непредсказуем и, разумеется, "Реал" с "Пари Сен-Жермен" будут до последнего бороться за место в финале. Почеттино и Зидан обладают достаточными технико-тактическими ресурсами, чтобы, при хорошем плане и его исполнении постараться перевернуть ситуацию в свою пользу. Разумеется, сделать это будет не просто, но "Манчестер Сити" и особенно "Челси" расслабляться не стоит.

Загнанный в угол "Реал" с Рамосом в составе вдвойне опасен, хотя, конечно, для того, чтобы рассчитывать на успех в противостоянии с командой Тухеля, Мадриду необходимо либо срочно прибавить в интенсивности действий и взаимодействий, либо найти методы, которые смогут нивелировать наблюдаемую в первом матче разницу.

Что касается "Манчестер Сити", без пяти минут чемпионы Англии наверняка снова будут душить соперника интенсивным прессингом и держать высокую линию обороны, по крайней мере, пока не увеличат разрыв в общем счете. Более гуманные методы могут и не сработать, как в первом тайме в Париже. Разумеется, штаб Почеттино постарается придумать новые способы выхода из-под давления. В любом случае, нас гарантированно ждут два интересных матча и два достойных финалиста Лиги чемпионов.

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