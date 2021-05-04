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Коронавирус отступил: Зидан сможет рассчитывать на лидеров Реала в ответном поединке с Челси

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Кто летит в Лондон?

Коронавирус отступил: Зидан сможет рассчитывать на лидеров Реала в ответном поединке с Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сегодня утром хавбек "Реала" Федерико Вальверде сдал отрицательный тест на коронавирус. Уругваец находился на самоизоляции больше двух недель из-за COVID-19, он пропустил 4 поединка "сливочных" в Примере и первый полуфинал с "Челси".

Читайте такжеОсновной защитник мадридского Реала пропустит ответный матч ½ финала ЛЧ с лондонским Челси

Добавим, что защитник "меренг" Марсело, который должен был принять участие в выборах в Ассамблею Мадрида в качестве наблюдателя, также сможет выйти на поле "Стэмфорд Бридж" в среду вечером. Полетел с командой и Ферлан Менди, у француза ранее было диагностировано повреждение.

Напомним, ответный поединок ½ финала Лиги чемпионов между мадридцами и лондонцами состоится 5 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени, UA-Футбол будет осуществлять аудио трансляцию матча.

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В статье: Зинедин Зидан Марсело Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Федерико Вальверде коронавирус
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