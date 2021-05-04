Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коронавирус отступил: Зидан сможет рассчитывать на лидеров Реала в ответном поединке с Челси
Кто летит в Лондон?
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня утром хавбек "Реала" Федерико Вальверде сдал отрицательный тест на коронавирус. Уругваец находился на самоизоляции больше двух недель из-за COVID-19, он пропустил 4 поединка "сливочных" в Примере и первый полуфинал с "Челси".
Добавим, что защитник "меренг" Марсело, который должен был принять участие в выборах в Ассамблею Мадрида в качестве наблюдателя, также сможет выйти на поле "Стэмфорд Бридж" в среду вечером. Полетел с командой и Ферлан Менди, у француза ранее было диагностировано повреждение.
????✅ Our squad for the match ???? @ChelseaFC!#UCL pic.twitter.com/WC8vwDLTdm— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) May 4, 2021
Напомним, ответный поединок ½ финала Лиги чемпионов между мадридцами и лондонцами состоится 5 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени, UA-Футбол будет осуществлять аудио трансляцию матча.
Ahora siiiii ????????????????????????????????— Fede Valverde (@fedeevalverde) May 4, 2021
VAMOSSS! #HalaMadrid @ChampionsLeague pic.twitter.com/9heTbjyIHd
Популярное сейчас
- В Краматорске появится памятник экс-игроку Авангарда. Его убили боевики так называемой ДНР
- Санжар возвращается в Олимпик, Заря рискует потерять ключевых игроков. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Леоненко: Игра с Десной показала, что у Колоса просто нет класса
- Манчестер Сити - ПСЖ. Анонс и прогноз на полуфинальный матч Лиги чемпионов на 04.05.21
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО