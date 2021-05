Коронавирус отступил: Зидан сможет рассчитывать на лидеров Реала в ответном поединке с Челси

Сегодня утром хавбек "Реала" Федерико Вальверде сдал отрицательный тест на коронавирус. Уругваец находился на самоизоляции больше двух недель из-за COVID-19, он пропустил 4 поединка "сливочных" в Примере и первый полуфинал с "Челси".

Добавим, что защитник "меренг" Марсело, который должен был принять участие в выборах в Ассамблею Мадрида в качестве наблюдателя, также сможет выйти на поле "Стэмфорд Бридж" в среду вечером. Полетел с командой и Ферлан Менди, у француза ранее было диагностировано повреждение.

????✅ Our squad for the match ???? @ChelseaFC!#UCL pic.twitter.com/WC8vwDLTdm