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Алекс Фергюсон посетил отель, в котором остановился ПСЖ
Специалист провел там более часа
Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон посетил отель, в котором остановился "ПСЖ" перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Как отмечается, 79-летний шотландец провел там 1 час 20 минут.
В отеле находится только французская команда. Для остальных посетителей он закрыт из-за пандемии.
Sir Alex Ferguson visited the Lowry Hotel this morning where the PSG squad are staying ahead of tonight's game against Manchester City.— Football Tweet (@Football__Tweet) May 4, 2021
Can only imagine Neymar's reaction if Sir Alex gave him the hair-dryer treatment. ???? pic.twitter.com/71ycZpYG4A
Фергюсон тесно общается с главным тренером "ПСЖ" Маурисио Почеттино. Они дружат с 2013 года, когда Фергюсон завершил карьеру.
В первом матче во Франции "Манчестер Сити" победил "ПСЖ" со счетом 2:1. Ответный матч пройдет 5 мая в Англии.
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