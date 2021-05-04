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Алекс Фергюсон посетил отель, в котором остановился ПСЖ

Лига Чемпионов
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Специалист провел там более часа

Алекс Фергюсон посетил отель, в котором остановился ПСЖ

Новина українською

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон посетил отель, в котором остановился "ПСЖ" перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Как отмечается, 79-летний шотландец провел там 1 час 20 минут.

В отеле находится только французская команда. Для остальных посетителей он закрыт из-за пандемии.

Фергюсон тесно общается с главным тренером "ПСЖ" Маурисио Почеттино. Они дружат с 2013 года, когда Фергюсон завершил карьеру.

В первом матче во Франции "Манчестер Сити" победил "ПСЖ" со счетом 2:1. Ответный матч пройдет 5 мая в Англии.

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В статье: Алекс Фергюсон Лига чемпионов Манчестер Сити ПСЖ
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