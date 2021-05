Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон посетил отель, в котором остановился "ПСЖ" перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Как отмечается, 79-летний шотландец провел там 1 час 20 минут.

В отеле находится только французская команда. Для остальных посетителей он закрыт из-за пандемии.

Sir Alex Ferguson visited the Lowry Hotel this morning where the PSG squad are staying ahead of tonight's game against Manchester City.



Can only imagine Neymar's reaction if Sir Alex gave him the hair-dryer treatment. ???? pic.twitter.com/71ycZpYG4A