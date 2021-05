Манчестер Сити - ПСЖ 2:0. Идеальный футбол и первый финал Лиги чемпионов в истории Сити 

Аномальный майский снег засыпал поле “Этихада” перед самим стартом ответного полуфинала Лиги чемпионов “Манчестер Сити” с “Пари Сен-Жермен”. Парижу нужно было побеждать и забивать как минимум два гола. Лидер команды Неймар и главный тренер Маурисио Почеттино просили верить в ПСЖ. Снег в мае – чудо природы. И о таком же чуде мечтал Париж. Мечтать можно о чем угодно, но верить перестаешь, когда твой лучший игрок остался из-за травмы на скамейке запасных, а соперник провел один из лучших матчей в своей новейшей истории.

Да, Мбаппе остался в запасе, и так не вышел на поле. Вместо него сыграл Мауро Икарди, он был незаметен 62 минуты, пока не был заменен на Кина.

Если Зинченко в старте на левом фланге вместо Канселу можно было ожидать, то с выходом Фернандиньо Гвардиола удивил. Как объяснил тренер “Сити” перед матчем, это был подарок бразильцу на его день рождение. Фернандиньо сегодня исполнилось 36 и он провел отличный матч.

“Манчестер Сити” играл классические 4-4-2, при этом роли “форвардов” исполняли Бернарду Силва и Де Брюйне. “Сити” приглашал ПСЖ на свою половину поля, выманивал парижан, потому что знал, как проводить образцовые контратаки. Да, Париж больше владел мячом, Неймар и Ди Мария опускались глубоко и сами тащили мяч вперед, но в последней трети у Парижа не было ничего. Фантастический матч провели защитники “Сити”, особенно Диаш и Зинченко. Париж за весь матч нанес 14 ударов, но при этом девять из них были заблокированы защитниками “Сити”.

Командам нужно было немного времени, чтобы привыкнуть к непростому полю, и в игре без моментов решил выпендриться нидерландский арбитр Бьорн Кейперс. Зинченко спиной принял мяч в своей штрафной, но рефери увидел игру рукой и решительно указал на точку. Зинченко был в ярости, но к счастью VAR указал Кейперсу на его ошибку.

Не прошло и трех минут, когда “Сити” забил гол, и в этом эпизоде Зинченко также сыграл одну из ключевых ролей. Украинец хорошо открылся на фланге и получил лонгболл от Эдерсону. Зинченко скинул мяч под удар Де Брюйне, его удар был заблокирован, но на добивании сыграл Марез. Одиннадцатая минута, 1:0.

Париж сразу же едва не сравнял счет, но Маркиньос пробил головой в перекладину, перед этим заботливо положив руки на плечи Стоунзу.

Гости играли очень агрессивно, на грани фола, особенно в борьбе в воздухе. Но “Сити” был к этому готов. Фернандиньо огрызался в рамках правил, стеной был Диаш. “Горожане” не отходили от своего плана: надежно у своих ворот и контратаки, контратаки, контратаки.

Но после перерыва “Сити” стал встречать Париж выше, “горожане” подняли линию, и Фернандиньо часто вступал в отбор едва ли не у штрафной Парижа. В этом был риск – одна потеря у своих ворот, и Париж мог бы сравнять счет. Однако с ударами у гостей была очень большая проблема. Показательным был момент на 55-й минуте. Неймар показал свой уникальный дриблинг, решил ни с кем не делиться с мячом, и ударил сам, но Зинченко заблокировал его выстрел.

