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Манчестер Сити - ПСЖ 2:0. Идеальный футбол и первый финал Лиги чемпионов в истории Сити 

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Дубль сделал Рияд Марез, Зинченко поучаствовал в одном из голов 

Манчестер Сити - ПСЖ 2:0. Идеальный футбол и первый финал Лиги чемпионов в истории Сити 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Аномальный майский снег засыпал поле “Этихада” перед самим стартом ответного полуфинала Лиги чемпионов “Манчестер Сити” с “Пари Сен-Жермен”. Парижу нужно было побеждать и забивать как минимум два гола. Лидер команды Неймар и главный тренер Маурисио Почеттино просили верить в ПСЖ. Снег в мае – чудо природы. И о таком же чуде мечтал Париж. Мечтать можно о чем угодно, но верить перестаешь, когда твой лучший игрок остался из-за травмы на скамейке запасных, а соперник провел один из лучших матчей в своей новейшей истории.

Да, Мбаппе остался в запасе, и так не вышел на поле. Вместо него сыграл Мауро Икарди, он был незаметен 62 минуты, пока не был заменен на Кина.

Если Зинченко в старте на левом фланге вместо Канселу можно было ожидать, то с выходом Фернандиньо Гвардиола удивил. Как объяснил тренер “Сити” перед матчем, это был подарок бразильцу на его день рождение. Фернандиньо сегодня исполнилось 36 и он провел отличный матч.

Манчестер Сити - ПСЖ 2:0. Идеальный футбол и первый финал Лиги чемпионов в истории Сити  - изображение 1

“Манчестер Сити” играл классические 4-4-2, при этом роли “форвардов” исполняли Бернарду Силва и Де Брюйне. “Сити” приглашал ПСЖ на свою половину поля, выманивал парижан, потому что знал, как проводить образцовые контратаки. Да, Париж больше владел мячом, Неймар и Ди Мария опускались глубоко и сами тащили мяч вперед, но в последней трети у Парижа не было ничего. Фантастический матч провели защитники “Сити”, особенно Диаш и Зинченко. Париж за весь матч нанес 14 ударов, но при этом девять из них были заблокированы защитниками “Сити”.

Командам нужно было немного времени, чтобы привыкнуть к непростому полю, и в игре без моментов решил выпендриться нидерландский арбитр Бьорн Кейперс. Зинченко спиной принял мяч в своей штрафной, но рефери увидел игру рукой и решительно указал на точку. Зинченко был в ярости, но к счастью VAR указал Кейперсу на его ошибку.

Не прошло и трех минут, когда “Сити” забил гол, и в этом эпизоде Зинченко также сыграл одну из ключевых ролей. Украинец хорошо открылся на фланге и получил лонгболл от Эдерсону. Зинченко скинул мяч под удар Де Брюйне, его удар был заблокирован, но на добивании сыграл Марез. Одиннадцатая минута, 1:0.

Париж сразу же едва не сравнял счет, но Маркиньос пробил головой в перекладину, перед этим заботливо положив руки на плечи Стоунзу.

Гости играли очень агрессивно, на грани фола, особенно в борьбе в воздухе. Но “Сити” был к этому готов. Фернандиньо огрызался в рамках правил, стеной был Диаш. “Горожане” не отходили от своего плана: надежно у своих ворот и контратаки, контратаки, контратаки.

Но после перерыва “Сити” стал встречать Париж выше, “горожане” подняли линию, и Фернандиньо часто вступал в отбор едва ли не у штрафной Парижа. В этом был риск – одна потеря у своих ворот, и Париж мог бы сравнять счет. Однако с ударами у гостей была очень большая проблема. Показательным был момент на 55-й минуте. Неймар показал свой уникальный дриблинг, решил ни с кем не делиться с мячом, и ударил сам, но Зинченко заблокировал его выстрел.

На 62-й минуте Почеттино провел двойную замену, выпустив на поле Кина и Дракслера, но Париж сразу же пропустил. И снова контратака. ПСЖ потерял мяч после стандарта, Зинченко дал вперед на Де Брюйне, стенка с Фоденом, прострел на дальнюю штангу, а там не было никого, кроме Мареза. Интересно, что за алжирцем бежал Неймар, но в самый последний момент он бросил алжирца, и направился к Де Брюйне. Почему?...

Манчестер Сити - ПСЖ 2:0. Идеальный футбол и первый финал Лиги чемпионов в истории Сити  - изображение 2

Теперь Парижу нужно было забивать три мяча. Оставалось играть более получаса, но на самом деле матч закончился уже на 69-й минуте. Ди Мария наступил на ногу Фернандиньо и увидел перед собой красный свет. Что с происходит с Парижем? Почему команда Почеттино так быстро теряет самообладание и не умеет проигрывать? Сначала Гуйе, теперь Ди Мария. Да, судейство Кейперса было откровенно говоря плохим, но Париж проиграл точно не из-за него.

В последние двадцать минут футбола как такового уже не было. Зинченко и Де Брюйне получили карточки за споры, игроки ПСЖ явно грубили, “Сити” издевательски раскатывал парижан на их половине поля. Фоден должен был забивать третий, но ударил в штангу.

Но и 2:0 или 4:1 по сумме двух матчей отчетливо указывают на то, кто был сильнее в этом противостоянии. “Манчестер Сити” впервые в своей истории сыграет в финале Лиги чемпионов. Это первый финал еврокубков для Гвардиолы за десять лет.

Манчестер Сити - ПСЖ 2:0. Идеальный футбол и первый финал Лиги чемпионов в истории Сити  - изображение 3
Манчестер Сити - ПСЖ 2:0. Идеальный футбол и первый финал Лиги чемпионов в истории Сити  - изображение 4

Лига чемпионов, полуфинал, второй матч. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Пари Сен-Жермен” 2:0 (результат первой игры – 2:1)

Голы: Марез 11, Марез 63

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко – Фоден (Агуэро 85), Фернандиньо, Гюндоган, Марез – Силва (Стерлинг 82), Де Брюйне (Жезус 82)

“Пари Сен-Жермен”: Навас – Флоренци (Дагба 75), Маркиньос, Кимпембе, Диалло (Баккер 82) – Эррера (Дракслер 62), Паредес (Данилу Перейра 75), Верратти – Ди Мария, Неймар, Икарди (Кин 62)

Предупреждения: Зинченко 71, Де Брюйне 74 – Эррера 22, Кимпембе 87, Данилу Перейра 89

Удаление: Ди Мария 69

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (41)
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kalan-86 (Анкара)
05.05.2021 в 01:15
В Англии только одна команда на данный момент играет в футбол-Манчестер Сити! Все остальные страдальцы только периодически выстреливают и назад в кусты. Желаю Зинченко и Пепу выиграть ЛЧ и закрыть уже рты ненавистникам!
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+1
0
Фанат АПЛ
05.05.2021 в 01:00
Финиш для ПСЖ,был последний шанс взять ЛЧ,неизвестно,кто останется играть ещё дальше в этой команде...Ман Сити возьмут трофей,Реал или Челси не осилят их.
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+2
0
download1 (huyersk)
05.05.2021 в 01:30
Ну Челсі вибив вже МС з кубку, тому хто зна
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0
0
Comment06 (Украина)
05.05.2021 в 00:51
Классный, несмотря на неблагоприятные погодные условия, футбол в исполнении обеих команд, игра смотрелась на одном дыхании! Закономерная и заслуженная победа Мансити. Приятно, что в числе лучших был и наш Зинченко, законно вернул место в основе, набрал хорошую форму накануне ЧЕ, лишь бы не травмировался. Распиаренные звезды ПСЖ сдулись (ни одного точного удара!), а в конце игры еще и нервы сдали (не без помощи умелого провокатора Фернандиньо- достойного ученика Срны). Прав был великий Круифф- денежные мешки не играют в футбол!
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+3
-2
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
05.05.2021 в 00:40
Зинченко - живой пример, как хорошо вовремя слинять из бомжеклуба . И памятка юным футболистам не ходить к кротам
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+4
-4
FC Energy (Новая Каховка)
05.05.2021 в 01:26
Увы таким не стал Ярмоленко для ДК. Зато Яремчуку больше повезло.
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+3
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
05.05.2021 в 00:18
Был момент, минуте на 65й, когда игрок сити, при угловом, толкал в своей штрафной ПСЖанина, а судейка свистнул фол в атаке. Так вот этот момент показывает насколько всем на**ать что на псж , что на сити , была бы это Барса или Реал , *авно от срачей до порога дотекло бы
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+2
-1
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scorpius (Ck)
05.05.2021 в 00:21
Не "насрать", а просто у Барсы и Реала сформированные годами армии упоротых фанатиков что у одних что у других
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+2
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
05.05.2021 в 00:25
Это и определяет величие этих клубов
+1
-1
avatar
scorpius (Ck)
05.05.2021 в 00:27
У них там своя история "любви"
+1
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
05.05.2021 в 00:36
*и важность их противостояния )
+1
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
05.05.2021 в 00:48
При всем уважении к Сити и ПСЖ, им до Барселоны и Реала как до луны по популярности. Поэтому всем и на**рать. Тут по сути многие болели за Сити из-за Зинченко, а многие против Сити из-за Гвардиолы, сами клубы мало кому интересны.
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+2
-2
Ol-g (Одесса)
05.05.2021 в 00:12
!!!
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0
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
05.05.2021 в 00:08
Всіх, хто вболівав за МС – з перемогою! Однозначно заслужили!Не легко було англійцям, але на цій стадії турніру це закономірно. Помітно нервували вони на початку зустрічі, багато обрізок, Едерсон чудив, але одна контратака, в якій Зінченко проявив себе з кращої строни і забитий гол заспокоїла Сіті і далі вже легше було. Дуже приємно, що в фіналі ЛЧ зіграє українець, причому Олександр не просто, як колись був гравцем ротації, а повноцінний гравець основи. Я б сказав один з лідерів команди, заряжав всіх в підтрибунному приміщені перед другим таймом, довіряють йому партнери… Сьогодні один з кращих своїх матчів провів, надійно в захисті, відмінна культура пасу, впевнений в собі і сильно заряджений на гру. Дещо лишні емоції були, а так одна з кращих оцінок за матч буде. Думаю Гвардіола завтра буде вболівати за Реал! Мабуть легше буде йому грати з іспанцями, ніж з англійцями!
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+4
-1
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scorpius (Ck)
05.05.2021 в 00:12
Не будет с Реалом легче. Зидан и компания опытные волки в плане добычи еврочашек, а у Сити первый финал, могут перегореть. Психология в таких матчах выходит на первый план.
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+1
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
05.05.2021 в 00:13
А я думал арбитр ))
+1
-1
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scorpius (Ck)
05.05.2021 в 00:14
Ну разве что 30 лям и чемодан с шубами:)
+3
-2
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
05.05.2021 в 00:20
Шубы - это про суркисов, а что за история с 30 млн?
+1
-4
avatar
scorpius (Ck)
05.05.2021 в 00:23
Суркис судье предлагал 30 тыщ и шубу, я подогнал под современные реалии, инфляция однако
+2
-4
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
05.05.2021 в 00:41
Анал-итики подтянулись :)
+1
-2
metall5291 (Kharkiv)
05.05.2021 в 00:05
Закономерная победа МС, у ПСЖ не было ни одного шанса.
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+4
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
05.05.2021 в 00:30
Фортуна улыбалась парижанам и в группе и в 1/8 и в 1/4 , а в 1/2 наступили обычные трудовые будни и ПСЖ почему-то к ним не было готово. Ведь нельзя сказать, что Сити их на голову выше и в одну калитку вынес. Даже комментаторы отметили , что сити играет командой и пашут все .
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+2
0
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Como estas (Santa-Pola)
05.05.2021 в 00:03
Зинченко супер. Без мандража и осмысленно. Через его фланг, после первых попыток, даже не пытались пройти.
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+4
0
FC Energy (Новая Каховка)
05.05.2021 в 00:23
Сейчас завалятся диванные тренера и аналитики, и расскажут, что Зинченко не уровень МС, дно, кум/сват Гвардиолы и вообще не футболист
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+4
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
05.05.2021 в 00:28
Цікаво дуже чи ці "експерти" змінили свою думку про нього після цього матчу...
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
05.05.2021 в 00:03
Рад за Зину и Ферну. Удачи в финале!
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+6
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
05.05.2021 в 00:43
Молодцы, что вовремя от рыжего уголовника сбежали, поддерживаю
Ответить
0
-5
oleg.m.3972 (Харьков)
05.05.2021 в 01:38
Это у тебя от ненависти к Шахтёру мозг не работает, селянин ? Фернандиньо продали за 40 млн. Дай Бог всем так сбегать... А Зинченко сам никуда из Шахтёра не сбегал. Он не был игроком Шахтёра. Ни основной команды ни дубля. Он был всего лишь на всего одним из учащихся академии Шахтёра. Но тут началась война и его семья уехала из Донецка. И на тот момент Зинченко был несовершеннолетним. Он не принимал самостоятельных решений. Его судьбой распоряжался его отец, который и перевёз его в Россию. Там денег больше пообещали и купили квартиру в Москве.
+1
0
oda1979 (Запорожье)
05.05.2021 в 00:02
ПСЖ без вариантов.Разбежится команда по концу сезона. Уже который год ничего выиграть не могут вне Франции. Шевченко смотреть, где Зину ставить. В центре поля ему не место.
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+4
-2
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
05.05.2021 в 00:04
Шановный мадридас, не балуйтесь! Где подбор игроков Гвардиолы и где подбор Андрея Николаевича, там к сожалению "разные лиги"
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+6
0
oda1979 (Запорожье)
05.05.2021 в 00:06
Да какая разница, уважемый барсодрочер и меськаоблизун. Зина - это первый пас. И все. Наш центр поля - Степа на отборе и итальянец выше на раздаче.
+1
-4
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
05.05.2021 в 00:09
Барсодрочер и меськаоблизун это что-то новое для меня я ж так...чисто за футбол Между прочем я часто пишу на ветках Милана , ща милан тоже хочется порадоваться , если что-то когда-то выиграют , а вы так не любите барселону , что только там меня и видите
+2
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
05.05.2021 в 00:01
Пару лет назад я подкалывал Алекса , что бомжи из парижа так и останутся бомжами из парижа, даже не смотря на миллиарды (Алекс прости)
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
05.05.2021 в 00:04
Какого Алекса? Фергюссона или ?
Ответить
+3
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
05.05.2021 в 00:04
Тот , что наш форумчанин из ЮСА, уважаемый человек :)
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
05.05.2021 в 00:07
Фергюссон , кстати, вчера или сегодня 1.5 часа "посещал" игроков и тренера ПСЖ , видать слово напутственное давал , мотивировал
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
04.05.2021 в 23:59
Зина топ :)
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
04.05.2021 в 23:59
Мда, ждал от Парижа большего, чем 0 ударов в створ и грубая игра. По делу вылетели.
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RockNRoLLa (IF)
04.05.2021 в 23:58
Зіна лев
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usovvictor (Kharkov)
04.05.2021 в 23:57
....Зинченко в ларчик и никому... Талисман...
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йоперний театр (Наш футбол)
04.05.2021 в 23:57
Вітаю Сіті з виходом в фінал. Бажаю їм виграти Лігу. Заслужили.
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