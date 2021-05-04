  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Зинченко эффектно отомстил ПСЖ за требование назначить на нем пенальти
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зинченко эффектно отомстил ПСЖ за требование назначить на нем пенальти

Лига Чемпионов
(4 голосов)

Вот вам, вытягивайте!

Зинченко эффектно отомстил ПСЖ за требование назначить на нем пенальти

Фото: Твіттер Faisal HQ

Новина українською

Игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко принял участие в голевой атаке своей команды, английского "Манчестер Сити", в полуфинале Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен".

В моменте за минуту до того парижане выпрашивали пенальти в ворота "Манчестер Сити" и утверждали, что мяч попал в руку украинскому левому латералю английской команды. Главный арбитр пересмотрел момент на ВАР и убедился, что мяч попал в плечо украинцу и отнюдь не в руку.

А уже на 11 минуте случился этот гол - Зинченко получил передачу на родном левом фланге и отдал под удар в центр. После рикошета мяч попал в Рияда Мареза и алжирский легионер "Манчестер Сити" забил гол.

Читайте такжеПулишич не рискнул катить на Вернера, Пеп выпустил Зинченко и поймал кураж. Аудиомнение #89

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити Александр Зинченко Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex 66 (Кременчуг)
04.05.2021 в 23:30
Ох и Зина))) и тут приложил ногу к голу. Молодца.
Ответить
0
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.05.2021 в 23:22
Не бесите Зинченко :)
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...