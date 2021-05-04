Зинченко эффектно отомстил ПСЖ за требование назначить на нем пенальти

Игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко принял участие в голевой атаке своей команды, английского "Манчестер Сити", в полуфинале Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен".

В моменте за минуту до того парижане выпрашивали пенальти в ворота "Манчестер Сити" и утверждали, что мяч попал в руку украинскому левому латералю английской команды. Главный арбитр пересмотрел момент на ВАР и убедился, что мяч попал в плечо украинцу и отнюдь не в руку.

А уже на 11 минуте случился этот гол - Зинченко получил передачу на родном левом фланге и отдал под удар в центр. После рикошета мяч попал в Рияда Мареза и алжирский легионер "Манчестер Сити" забил гол.