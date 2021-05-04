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Почему Рияд Марез - злой гений ПСЖ
Третий гол в ворота парижан за 2 матча
Фото: Твіттер Манчестер Сіті
Алжирский легионер английского "Манчестер Сити" Рияд Марез отметился дублем в поединке 1/2 Лиги чемпионов с французским "Пари Сен-Жермен".
Второй гол он забил на 63 минуте с паса Фила Фодена.
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