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Почему Рияд Марез - злой гений ПСЖ

Лига Чемпионов
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Третий гол в ворота парижан за 2 матча

Почему Рияд Марез - злой гений ПСЖ

Фото: Твіттер Манчестер Сіті

Новина українською

Алжирский легионер английского "Манчестер Сити" Рияд Марез отметился дублем в поединке 1/2 Лиги чемпионов с французским "Пари Сен-Жермен".

Второй гол он забил на 63 минуте с паса Фила Фодена.

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити Рияд Марез Фил Фоден
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