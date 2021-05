Потасовка в полуфинале ЛЧ. Ди Мария со злости ударил по ноге Фернандиньо

Во втором тайме поединка 1/2 Лиги чемпионов "Манчестер Сити" (Англия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция) при счете 2:0 случилась потасовка.

Причиной стало то, что полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария сначала оттолкнул капитана "Манчестер Сити" бразильца Фернандинью, а когда тот, возмущен, подходил к аргентинца, еще и ударил его по ноге.

Ферна, который сегодня празднует 36-летие, упал на газон, а Ди Мария тут же получил от главного арбитра прямую красную карточку.

Этот эпизод привел к столкновению между футболистами обеих команд.

Добавим, что "Манчестер Сити" выиграет в "ПСЖ" с общим счетом 4:1.

Angel Di Maria loses his cool and is shown red for purposefully stepping on Fernandinho ???????? pic.twitter.com/dgkDR4Jc5z