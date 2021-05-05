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Центральный защитник - лучший игрок поединка Ман Сити - ПСЖ
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Центральный защитник английского "Манчестер Сити" 23-летний Рубен Диаш несколько раз не позволил игрокам "Пари Сен-Жермен" отметиться в воротах своей команды. Он стал лучшим игроком второго матча 1/2 Лиги чемпионов Ман Сити - ПСЖ (2:0).
Поэтому технический наблюдатель УЕФА Саутгейт сказал о португальском легионере "Манчестер Сити":
Он показал выдающиеся способности как лидер и участник защитного звена. Он надежно строил игру своей команды, много и успешно боролся, выполнял блоки и удачно пропускал мяч в нужный момент, - цитирует УЕФА.
В этом сезоне на счету Рубена Диаша 46 матчей за "Манчестер Сити" (еще 3 - за португальскую "Бенфику"), 1 гол.
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