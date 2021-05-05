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Лига Чемпионов

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Гвардиола: ПСЖ выбил Барсу и Баварию, а мы прошли их со счетом 4:1 - для Сити это многое значит

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Сити впервые в истории вышел в финал ЛЧ

Гвардиола: ПСЖ выбил Барсу и Баварию, а мы прошли их со счетом 4:1 - для Сити это многое значит

Фото: twitter.com/mancity

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подвел итоги ответного матча с "ПСЖ"(2:0, первая игра 2:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

"Эта победа – для всех нас и для всего клуба. Я невероятно горд, мои первые мысли были об игроках, которые сегодня не вышли на поле. Все они заслуживали сыграть, каждый внес свой вклад, и пришло время насладиться успехом. Мы должны выиграть чемпионат и получить 2-3 недели на подготовку к финалу.

У "ПСЖ" было много игроков в середине поля, и нам приходилось тяжело из-за прессинга в первой половине. После перерыва мы изменили свою игру, стали чаще подбирать мяч и в целом действовали гораздо лучше. 4:1 за два матча против команды, выбившей "Барселону"и "Баварию", много для нас значит.

Они каждый год выигрывают свою лигу, они созданы для победы и бились до конца. Это сильная команда, но мы сражались всем коллективом и вышли в финал. Люди думают, что попасть в финал легко. Выход туда придал смысл всей нашей работе на протяжении последних 4-5 лет.

Каждый день эти парни работали на постоянном уровне, и это поражает. Можно вылететь из-за мелочей. "МЮ" выиграл ЛЧ потому, что Джон Терри поскользнулся, а также победил на последних минутах "Баварию". "Реал"выиграл в финале у "Атлетико" благодаря голу на 93-й минуте. В этом турнире очень сложно победить, и нечто среди звезд на небе определенно имеет к этому какое-то отношение", – сказал Гвардиола.

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В статье: Манчестер Сити Пеп Гвардиола Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
BBC

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Комментарии (4)
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Леонід Скачков (Рівне)
05.05.2021 в 08:39
Вибили....ніяку Барсу і половинний склад Баварії.З Баварією взагалі,жабоїдам фартило неймовірно!На Мансіті фарт і закінчився.
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+1
-1
Dr. House (Поділля)
05.05.2021 в 08:42
Ти що, яка НІЯКА Барса? Вона ВЄЛІКАЯ!!! Зараз на тебе Алєнь скажений накинеться
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+1
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
05.05.2021 в 09:19
пациент, почему ты снова забыл принять таблетки?
0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
05.05.2021 в 09:46
Блохастий, брись звідси
0
0


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