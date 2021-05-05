Почеттино: Отсутствие Мбаппе не может быть оправданием. Мы – одна команда

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (0:2, первая игра 1:2) и вылет из Лиги чемпионов.

"Мы сыграли так, как планировали. Начали матч очень хорошо, создавали моменты и доминировали над "Ман Сити", а это непросто. Не все могут доминировать над такой командой, как "Манчестер Сити".

Иногда в футболе нужно немного удачи в каких-то эпизодах. Соперник показал отличную реализацию моментов. Они забили в ситуации, когда мы высоко прессинговали.

Хочу поздравить "Ман Сити", потому что они проводят фантастический сезон. В то же время чувствую гордость за наших игроков и команду.

"Из 180 минут мы минут 40-45 играли в меньшинстве. Это огромное преимущество для соперника. Таков футбол, но мы продолжали сражаться, оставались в игре.

Отсутствие Килиана Мбаппе не может быть оправданием. Мы – одна команда. Безусловно, жаль, что он не смог помочь нам, но это не оправдание. Не стоит использовать этот фактор как оправдание, потому что "ПСЖ" сыграл хорошо", – сказал Почеттино.