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Почеттино: Отсутствие Мбаппе не может быть оправданием. Мы – одна команда
Наставник "ПСЖ" - о поражении от "Сити"
Getty Images
Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (0:2, первая игра 1:2) и вылет из Лиги чемпионов.
"Мы сыграли так, как планировали. Начали матч очень хорошо, создавали моменты и доминировали над "Ман Сити", а это непросто. Не все могут доминировать над такой командой, как "Манчестер Сити".
Иногда в футболе нужно немного удачи в каких-то эпизодах. Соперник показал отличную реализацию моментов. Они забили в ситуации, когда мы высоко прессинговали.
Хочу поздравить "Ман Сити", потому что они проводят фантастический сезон. В то же время чувствую гордость за наших игроков и команду.
"Из 180 минут мы минут 40-45 играли в меньшинстве. Это огромное преимущество для соперника. Таков футбол, но мы продолжали сражаться, оставались в игре.
Отсутствие Килиана Мбаппе не может быть оправданием. Мы – одна команда. Безусловно, жаль, что он не смог помочь нам, но это не оправдание. Не стоит использовать этот фактор как оправдание, потому что "ПСЖ" сыграл хорошо", – сказал Почеттино.
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