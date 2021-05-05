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"Отъ***сь от меня". Игроки ПСЖ утверждают, что главный арбитр послал их в ½ финала против Сити

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Давайте разбираться

"Отъ***сь от меня". Игроки ПСЖ утверждают, что главный арбитр послал их в ½ финала против Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитники "ПСЖ" Марко Верратти и Андер Эррера рассказали о нелицеприятных высказываниях арбитра в рамках полуфинала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (2:0). Напомним, матч обслуживал голландец Бьорн Кейперс.

"Рефери послал меня на ###. Я такого никогда не говорю, иначе меня дисквалифицируют на 10 матчей. Мы всегда стараемся проявлять уважение, а рефери позволил себе такие фразы трижды. Но мы проиграли и выбыли из турнира – это не вина судьи", – констатировал Верратти.

"Судья сказал Леандро Паредесу отъ###ться от него. Если бы мы такое сказали, то получили бы дисквалификацию на 3-4 матча", – смягчил вывод партнера Эррера.

Почеттино после игры отметил, что, "возможно, УЕФА стоит провести расследование", если нечто подобное действительно имело место быть.

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В статье: Андер Эррера Марко Верратти Лига чемпионов Маурисио Почеттино Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж) Бьорн Кейперс
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (8)
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Spokoyno (Киев)
05.05.2021 в 12:43
А щоб ці "праведники" робили в разі їх не "шикарних дій" за ними би бігало півкоманди і волало "Куди б'єш?!?"
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0
0
AndrewGreen (Lviv)
05.05.2021 в 11:55
Фернандіньо на жовту теж награв: провокація і вийшов за межі поля
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+2
0
Fritz (Кузнецовск)
05.05.2021 в 11:43
ПСЖ от***битесь от судьи!!! И все на карнавал к сеструхе бразильского петуха
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
05.05.2021 в 11:27
белый рассизм какой-то..данная ситуация бросает тень на сам турнир ЛЧ. Предлагаю результат встречи аннулировать, ЛЧ распустить и создать супер-супер-лигу. Уж там повторения такого не допустят!
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+2
-2
MaxPower92 (Херсон-Николаев)
05.05.2021 в 11:33
И отдельно создать две лиги: одну для латиносов и еще одну для чёрных
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+2
-1
avatar
simargl (Чернигов)
05.05.2021 в 11:19
Так он же правду сказал. Еще и пожалел прибаханного на всю голову Верратти не удалив его вторым заходом... игра не пошла , бывает у ПСЖ регулярно...)))
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+6
0
buickball (Novostroy)
05.05.2021 в 11:10
Історія з Гєльзіним цвєточки.)
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+1
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
05.05.2021 в 10:45
И ещё обозвал неграми :)
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+6
-1


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