"Отъ***сь от меня". Игроки ПСЖ утверждают, что главный арбитр послал их в ½ финала против Сити

Полузащитники "ПСЖ" Марко Верратти и Андер Эррера рассказали о нелицеприятных высказываниях арбитра в рамках полуфинала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (2:0). Напомним, матч обслуживал голландец Бьорн Кейперс.

"Рефери послал меня на ###. Я такого никогда не говорю, иначе меня дисквалифицируют на 10 матчей. Мы всегда стараемся проявлять уважение, а рефери позволил себе такие фразы трижды. Но мы проиграли и выбыли из турнира – это не вина судьи", – констатировал Верратти.

"Судья сказал Леандро Паредесу отъ###ться от него. Если бы мы такое сказали, то получили бы дисквалификацию на 3-4 матча", – смягчил вывод партнера Эррера.

Почеттино после игры отметил, что, "возможно, УЕФА стоит провести расследование", если нечто подобное действительно имело место быть.