Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Отъ***сь от меня". Игроки ПСЖ утверждают, что главный арбитр послал их в ½ финала против Сити
Давайте разбираться
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитники "ПСЖ" Марко Верратти и Андер Эррера рассказали о нелицеприятных высказываниях арбитра в рамках полуфинала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (2:0). Напомним, матч обслуживал голландец Бьорн Кейперс.
"Рефери послал меня на ###. Я такого никогда не говорю, иначе меня дисквалифицируют на 10 матчей. Мы всегда стараемся проявлять уважение, а рефери позволил себе такие фразы трижды. Но мы проиграли и выбыли из турнира – это не вина судьи", – констатировал Верратти.
"Судья сказал Леандро Паредесу отъ###ться от него. Если бы мы такое сказали, то получили бы дисквалификацию на 3-4 матча", – смягчил вывод партнера Эррера.
Почеттино после игры отметил, что, "возможно, УЕФА стоит провести расследование", если нечто подобное действительно имело место быть.
Популярное сейчас
- С Цыганковым и Ванатом. Луческу определился с составом на матч с Мариуполем
- Левченко: Зинченко - просто шикарен! Очень горжусь им!
- Центральный защитник - лучший игрок поединка Ман Сити - ПСЖ
- Манчестер Сити – ПСЖ 2:0. Видео голов и обзор матча
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО