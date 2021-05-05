Герой футбольного дня. Александр Зинченко

Был период, когда Анатолия Тимощука называли лучшим украинским футболистом, выступающим за рубежом. В итоге Тимощук с "Баварией" выиграл Лигу чемпионов, став лишь вторым украинцем в истории с победой в самом престижном клубном турнире УЕФА. Первым является Андрей Шевченко.

Через несколько недель в списке украинцев-победителей Лиги чемпионов может быть пополнение – Александр Зинченко в составе "Манчестер Сити" завоевал право сыграть в главном матче турнира 2020/21. Но это совсем не тот случай, что был у Тимощука. Карьера Анатолия на момент выигрыша ЛЧ уже угасала, весь финальный матч украинец провел в резерве, а больше всего запомнился разве что активным празднованием и позированием с трофеем. К этой победе Тимощук имел лишь формальное отношение.

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Зинченко же шел с командой по нарастающей. Несколько лет назад "МанСити" пытался избавиться от украинца, а ныне Александру доверяют место в основном составе и хвалят после полуфинального поединка за отличную игру. Зинченко был замечателен во всем: в культуре работы с мячом, в понимании игры, в заботе о результате и партнерах. Даже если он каким-то чудом останется вне состава "МанСити" на финальный матч, победа (если случится) в контексте Зинченко не будет формальной.

Тимощук и Шевченко трижды участвовали в финале Лиги чемпионов и выигрывали только по разу. Зинченко может стать победителем турнира с первой же попытки. А если в финал выйдет "Реал", то трофей гарантированно достанется кому-то из украинцев. Лунин, правда, будет иметь к этому еще меньшее отношение, чем в свое время Тимощук имел отношение к победе "Баварии".

А еще есть Малиновский и Яремчук в отличной игровой форме. С такой компанией можно пошуметь на Евро-2020. Хорошее выступление сборной на континентальном форуме подчеркнуло бы прогресс украинского футбола. Оказывается, не Коноплянке с Ярмоленко суждено было стать самыми успешными украинскими легионерами в топ-лигах после эпохи Шевченко. Таковыми прямо сейчас становятся Малиновский и Зинченко.