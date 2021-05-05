Венгер: Если арбитр в такой ситуации удаляет Ди Марию, то должен показать красную и Фернандиньо

Бывший менеджер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал в эфире beIN Sports поведение хавбека "Манчестер Сити" Фернандиньо в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (2:0, 2:1).

"Сейчас "ПСЖ" важно проанализировать, где они могут стать лучше. И это оборона. С такой защитой им не выиграть Лигу чемпионов. У них огромный потенциал, но с обороной нужно поработать".

"Еще им нужно стать более спокойными и сконцентрированными, контролировать процесс на поле. Мы не можем игнорировать тот факт, что оба матча они заканчивали вдесятером. Ситуация повторяется. Им нужно вести себя более дисциплинированно в моменты, когда что-то идет не по плану".

"Должен сказать, что мне не понравилось поведение Фернандиньо в этом матче. Оно было провоцирующим. Если арбитр в такой ситуации удаляет Ди Марию, то должен показать красную и Фернандиньо. У него уже должна была быть желтая, а потом он провоцировал Ди Марию. Их обоих следовало удалить".