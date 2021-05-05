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Венгер: Если арбитр в такой ситуации удаляет Ди Марию, то должен показать красную и Фернандиньо

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Умозаключение Арсена

Венгер: Если арбитр в такой ситуации удаляет Ди Марию, то должен показать красную и Фернандиньо

УЕФА

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Бывший менеджер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал в эфире beIN Sports поведение хавбека "Манчестер Сити" Фернандиньо в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (2:0, 2:1).

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"Сейчас "ПСЖ" важно проанализировать, где они могут стать лучше. И это оборона. С такой защитой им не выиграть Лигу чемпионов. У них огромный потенциал, но с обороной нужно поработать".

"Еще им нужно стать более спокойными и сконцентрированными, контролировать процесс на поле. Мы не можем игнорировать тот факт, что оба матча они заканчивали вдесятером. Ситуация повторяется. Им нужно вести себя более дисциплинированно в моменты, когда что-то идет не по плану".

"Должен сказать, что мне не понравилось поведение Фернандиньо в этом матче. Оно было провоцирующим. Если арбитр в такой ситуации удаляет Ди Марию, то должен показать красную и Фернандиньо. У него уже должна была быть желтая, а потом он провоцировал Ди Марию. Их обоих следовало удалить".

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В статье: Фернандиньо Арсен Венгер Анхель Ди Мария Лига чемпионов Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Daily Mail

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Комментарии (3)
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Vantala (Kharkiv)
05.05.2021 в 15:09
Танунах. Не должны были. Нервы у ди марии слабые - посидит на лавке, подлечит.
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
05.05.2021 в 14:44
В эпизоде с красной Ди Марии - за что Фернандиньо давать жёлтую? Если что-то сказал - по такой логике к перерыву можно всех выгонять.
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+1
0
football_soccer (Украина)
05.05.2021 в 14:12
да, Фернандиньо тот еще провокатор. Нынешний тренер нашей сборной не даст соврать )) если кто помнит тот эпизод ))
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0
-1


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