Сегодня мы узнаем имя второго финалиста Лиги Чемпионов 2020/21. Предстоит ли нам увидеть английский финал "Сити" – "Челси"? Или всё же противостояние Хосепа Гвардиолы против Зинедина Зидана? В первой игре "Челси" был лучше "Реала", но добиться большего, чем гостевой ничьи 1:1, "синие" не смогли. Класс многоопытных мастеров "сливочных" против сплочённой и молодой команды Тухеля. Дальше пройдёт только один.

Ответный матч 1/2 Лиги чемпионов между "Челси" и "Реалом" состоится в среду, 5 мая. Начало игры в 22:00. Телетрансляция поединка состоится на телеканале Футбол 1.

Также трансляцию матча "Челси" – "Реал" можно будет посмотреть с помощью сервисов Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV.

В Англии ответный матч полуфинала Лиги чемпионов "Челси" – “Реал” будут показывать BT Sport 2, BBC Radio 5 Live, BTSport.com, BT Sport App, BT Sport Extra, BT Sport Ultimate, во Франции – RMC Sport en direct, RMC Sport 1.