  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Челси – Реал. Где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси – Реал. Где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Челси – Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 5 мая 2021 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Челси – Реал. Где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня мы узнаем имя второго финалиста Лиги Чемпионов 2020/21. Предстоит ли нам увидеть английский финал "Сити" – "Челси"? Или всё же противостояние Хосепа Гвардиолы против Зинедина Зидана? В первой игре "Челси" был лучше "Реала", но добиться большего, чем гостевой ничьи 1:1, "синие" не смогли. Класс многоопытных мастеров "сливочных" против сплочённой и молодой команды Тухеля. Дальше пройдёт только один.

Ответный матч 1/2 Лиги чемпионов между "Челси" и "Реалом" состоится в среду, 5 мая. Начало игры в 22:00. Телетрансляция поединка состоится на телеканале Футбол 1.

Также трансляцию матча "Челси" – "Реал" можно будет посмотреть с помощью сервисов Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV.

В Англии ответный матч полуфинала Лиги чемпионов "Челси" – “Реал” будут показывать BT Sport 2, BBC Radio 5 Live, BTSport.com, BT Sport App, BT Sport Extra, BT Sport Ultimate, во Франции – RMC Sport en direct, RMC Sport 1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dnepr1978 (Днепропетровск)
05.05.2021 в 14:24
Когда в Великобритании будут смотреть телевизор по радио, мы предлагаем к ТВ, гаджетам и другим средствам доставки информации с изображением. Нас ожидает Матч!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...