Полузащитник Реала – о первом поединке с Челси: Нам повезло не пропустить второй гол

Игрок мадридского "Реала" Лукас Васкес рассказал, чего ждет от сегодняшней ответной встречи между "сливочными" и "Челси" (первый матч – 1:1). Цитирует футболиста The Athletic.

"Челси" прекрасно начал поединок в Мадриде – с прессингом, владением и моментами. Нам где-то даже повезло не пропустить второй гол. "Реал" сел на первую треть поля и не играл в свой футбол. Мы выбрались из сложной ситуации, помог Бензема".