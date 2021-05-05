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Полузащитник Реала – о первом поединке с Челси: Нам повезло не пропустить второй гол
Лукас на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Игрок мадридского "Реала" Лукас Васкес рассказал, чего ждет от сегодняшней ответной встречи между "сливочными" и "Челси" (первый матч – 1:1). Цитирует футболиста The Athletic.
"Челси" прекрасно начал поединок в Мадриде – с прессингом, владением и моментами. Нам где-то даже повезло не пропустить второй гол. "Реал" сел на первую треть поля и не играл в свой футбол. Мы выбрались из сложной ситуации, помог Бензема".
"Исход противостояния еще не решен. Матч в Лондоне будет непростым, ведь "Реал" сыграет с командой, у которой есть четкие идеи. У нас обязательно возникнут моменты, которые нужно постараться реализовать".
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