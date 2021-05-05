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Полузащитник Реала – о первом поединке с Челси: Нам повезло не пропустить второй гол

Лига Чемпионов
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Лукас на связи

Полузащитник Реала – о первом поединке с Челси: Нам повезло не пропустить второй гол

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок мадридского "Реала" Лукас Васкес рассказал, чего ждет от сегодняшней ответной встречи между "сливочными" и "Челси" (первый матч – 1:1). Цитирует футболиста The Athletic.

"Челси" прекрасно начал поединок в Мадриде – с прессингом, владением и моментами. Нам где-то даже повезло не пропустить второй гол. "Реал" сел на первую треть поля и не играл в свой футбол. Мы выбрались из сложной ситуации, помог Бензема".

"Исход противостояния еще не решен. Матч в Лондоне будет непростым, ведь "Реал" сыграет с командой, у которой есть четкие идеи. У нас обязательно возникнут моменты, которые нужно постараться реализовать".

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Лукас Васкес
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (1)
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vabo70
05.05.2021 в 15:32
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