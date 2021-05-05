УЕФА отреагировал на жалобы игроков ПСЖ по поводу арбитра Бьорна Кюйперса

УЕФА не будет возбуждать дисциплинарное производство в отношении арбитра из Нидерландов Бьорна Кюйперса, который работал на матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Пари Сен-Жермен" (2:0).

Полузащитник парижан Марко Верратти сказал, что судья послал его на ###. А хавбек ПСЖ Анхель Эррера после игры заявил: "Судья сказал Паредесу ########## от него".

УЕФА не стал наказывать рефери и не планирует дальнейшего расследования случившегося, сообщает L'Equipe.

В то же время в ассоциации не стали комментировать ситуацию.