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УЕФА отреагировал на жалобы игроков ПСЖ по поводу арбитра Бьорна Кюйперса
О хамском поведении Паредеса они почему-то умолчали
Фото: Футбол 24/автор невідомий
УЕФА не будет возбуждать дисциплинарное производство в отношении арбитра из Нидерландов Бьорна Кюйперса, который работал на матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Пари Сен-Жермен" (2:0).
Полузащитник парижан Марко Верратти сказал, что судья послал его на ###. А хавбек ПСЖ Анхель Эррера после игры заявил: "Судья сказал Паредесу ########## от него".
УЕФА не стал наказывать рефери и не планирует дальнейшего расследования случившегося, сообщает L'Equipe.
В то же время в ассоциации не стали комментировать ситуацию.
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