Тимо Вернер забивает Реалу после рикошета от перекладины

Английский "Челси" выходит вперед в поединке 1/2 Лиги чемпионов. На 28 минуте в ворота испанского "Реала" забивает немецкий легионер атакующего звена "синих" Тимо Вернер - 1:0.

Вообще главным героем гола стал француз "Челси" Н'Голо Канте. Красиво принял мяч и в одно касание отыграл двух соперников, протянул сферу, обыгрался с партнером и отдал пас на Кая Хаверца.

Тот в касание перебрасывал мяч над защитником "Реала" и вратарем Тибо Куртуа, но попал в перекладину. Мяч вернулся парашютом в поле, а первым на добивании был Тимо Вернер.