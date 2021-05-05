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Тимо Вернер забивает Реалу после рикошета от перекладины
А гол сделал Н'Голо Канте
Фото: Твіттер Челсі
Английский "Челси" выходит вперед в поединке 1/2 Лиги чемпионов. На 28 минуте в ворота испанского "Реала" забивает немецкий легионер атакующего звена "синих" Тимо Вернер - 1:0.
Вообще главным героем гола стал француз "Челси" Н'Голо Канте. Красиво принял мяч и в одно касание отыграл двух соперников, протянул сферу, обыгрался с партнером и отдал пас на Кая Хаверца.
Тот в касание перебрасывал мяч над защитником "Реала" и вратарем Тибо Куртуа, но попал в перекладину. Мяч вернулся парашютом в поле, а первым на добивании был Тимо Вернер.
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