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Лига Чемпионов. Челси – Реал 2:0. Английскому финалу быть

Лига Чемпионов
(3 голосов)

"Реал" ничего не смог противопоставить лондонцам

Лига Чемпионов. Челси – Реал 2:0. Английскому финалу быть

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов, 1/2 финала. Ответный матч

5 мая. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" 2:0 "Реал"

Голы: Вернер (28), Маунт (85)

(Первая игра – 1:1)

"Челси": Менди – Рюдигер, Силва, Кристенсен (Зума, 90+4) – Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Аспиликуэта (Джеймс, 88) – Маунт (Зиеш, 88), Хавертц (Жиру, 90+4), Вернер (Пулишич, 67)

"Реал": Куртуа – Милитао, Рамос, Начо – Менди (Вальверде, 62), Кроос, Каземиро (Родриго, 76), Винисиус (Асенсио, 63) – Модрич – Азар (Диас, 89), Бензема

Предупреждения: Жоржиньо (14), Кристенсен (39), Маунт (87) – Рамос (37), Начо (62), Кроос (72), Вальверде (90)

"Челси" отправляется в финал Лиги Чемпионов, полностью переиграв "Реал" в ответном поединке 1/2. Зинедин Зидан и его коллектив не смогли ничего противопоставить оппонентам, которые задушили мадридцев постоянным прессингом, и лишь огромная расточительность "синих" у ворот Тибо Куртуа сохраняла интригу в игре до заключительных минут.

В сравнении с первым полуфиналом Томас Тухель сделал лишь одно изменение, выпустив Кая Хавертца вместо автора гола "синих" в Мадриде Кристиана Пулишича. "Реал" вновь вышел в три оборонца: Серхио Рамос вернулся в сердце обороны, Менди и Винисиус вышли в роли вингбеков, а Эден Азар неожиданно появился в стартовом составе на некогда родном "Стэмфорд Бридж", исполняя роль свободного форварда.

"Реал" взял мяч под свой контроль с первых минут, но особого толку это не приносило. Рамос исполнял роль своеобразного квотербека, в то время как его напарники по центру обороны Милитао и Начо расходились довольно широко по флангам. Таким образом "сливочные" надеялись растянуть компактность редутов "Челси", но назойливые Маунт и Вернер всё равно успевали за своими соперниками, а сам Серхио не лучшим образом пользовался редкой свободой – похоже, кондиции капитана и вправду были не лучшими.

"Челси" регулярно ловил "Реал" на выходах из обороны, убегая в быстрые выпады. На это "сливочные" в основном отвечали дальними ударами, если им таки удавалось пробраться на чужую половину. И если удары Модрича и Крооса несли чисто символическую угрозу, то вот Бензема своим ударом с метров 20 заставил Эдуара Менди демонстрировать свой класс.

В середине первого тайма "Челси" провёл одну из первых полноценных позиционных атак и сразу же повёл в счёте. Возрастные хавбеки "сливочных" потеряли компактность в центре поля, и в итоге Канте вырвался на оперативный простор, выведя Хавертца сам на сам. Кай пытался изящно перебросить Куртуа, но мяч попал в перекладину. К счастью, первым на добивание подоспел Тимо Вернер, отправивший мяч в пустые ворота с метра. 1:0. До перерыва ещё Бензема ещё раз побеспокоил Менди, но Эдуар сумел вытащить удар француза из под перекладины. Как оказалось, на этом активность "Реала" у чужих ворот закончилась.

Вторую половину встречи можно кратко охарактеризовать двумя словами – затянувшиеся похороны. "Реал" в погоне за необходимым голом постепенно всё больше раскрывался, но выигрывали от этого только их соперники. Хаверц повторно проверил перекладину ударом головой в начале тайма. Сразу после этого Маунт выскочил на Куртуа, но в панике зарядил выше ворот. Хавертц не реализовал ещё один выход сам на сам с экс-кипером "Челси", а ещё через минут 10 его примеру последовал Канте. Зидан пошёл ва-банк, выпустив на заключительные минуты Родриго вместо опорника Каземиро, но никаких плодов это не дало. Вакханалию расточительства за 5 минут до конца основного времени наконец завершил Маунт, отправив мяч в пустые ворота Куртуа после прострела Пулишича. 2:0.

"Челси" заслуженно вышел в финал, где сыграет с "Манчестер Сити" 29 мая в Стамбуле. Томас Тухель повторно переиграл своего коллегу Зинедина Зидана. Зидан славится своим умением достать козырь из рукава на решающую встречу тонким тактическим ходом, но в этот раз француз оказался бессилен против удушающего прессинга "синих" на протяжении всех 180 минут дуэли. "Синие" же были настолько лучше соперника, что даже вопреки ужасной реализации и нехватке опыта, они так и не позволили "Реалу" вернуться в игру.

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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Комментарии (50)
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Барселиниус (землянин)
06.05.2021 в 01:19
Так, ну шо.. За Реал я уже болел, теперь буду болеть за Атлетико.
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0
0
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Барселиниус (землянин)
06.05.2021 в 01:17
Слышь Дохтур, а ты был прав, карта слезу таки любит.
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0
0
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Барселиниус (землянин)
06.05.2021 в 01:13
Ну шо.. Один заяц от Реала уже убежал. В субботу может убежать и другой.
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0
0
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MES QUE UN CLUB
06.05.2021 в 01:05
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
06.05.2021 в 01:15
Болел за Реал, а он проиграл... От оказия..
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0
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
06.05.2021 в 00:31
З емоційної сторони дуель тренерів, які економлять на шампуні був би цікавішим і зібрав би більшу аудиторію ніж суто англійський фінал, але сьогоднішній рівень Реалу такий, що було б банальне побиття і крупна перемога МС. Тому я й писав після першого пів-фіналу, що Гвардіола буде скоріш за іспанців вболівати сьогодні, з Челсі йому буде значно важче. Хотілось би, щоб Зінченко показав таку ж феєричну гру в вирішальному матчі, як вчора і привіз в Україну кубок ЛЧ, як колись це зробив Шева!!!
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+4
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
06.05.2021 в 00:20
Дуже добре! У Реала і так достатньо кубків чемпіонів, вже 13 шт - досить з них. А от МанСіті пора вже і взяти ЛЧ, ще й коли Зінченко в обоймі.
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+2
0
Comment06 (Украина)
06.05.2021 в 00:15
С неприлично большим преимуществом доминировал Челси над Реалом, причем в обоих матчах. На фоне мотивированных, техничных, быстрых, комбинирующих "пенсионеров" реалисты выглядели неуклюжими, наевшимися футбола, не знающими, что делать в чужой штрафной. Счет мог и должен был быть от 3:0 и крупнее. С таким Челси у Мансити будут большие проблемы в финале.
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+5
0
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PiterCantrope (Франківськ)
06.05.2021 в 00:11
Оце тобі й на! Але є відчуття, що у фіналі буде дуже нудний футбол, бо такі стилі команд. Як було з "Ліверпулем" і "Тотенгемом".
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+2
0
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Loader (Днепр)
06.05.2021 в 00:07
Интересно. Апологеты крутости английской лиги в профите. Но.. РМ должен был отлететь еще от Баварии. Но.. ответная игра сБаварией была идеальная. Не заслуга Зидана, потому что он еще никогда не был замечен в тактическом мышлении. Сегодня ему указали место "без судеек".
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+7
-1
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hardcorepwnz (Украина)
06.05.2021 в 00:11
Когда Реал Мадрид с молодыми Роналду, Бензема, Кроосом, Модричем, Бэйлом разрывал соперников, там уже было плевать, судейки, не судейки. Это вы себе придумали объяснение величию той команды. Сейчас же и судейки не помогли бы.
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+2
-4
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
06.05.2021 в 00:12
Ой лукавишь ))) там судейки делали магию !!!)
+3
-2
avatar
Loader (Днепр)
06.05.2021 в 00:15
Не обманывай себя. Ты же сам знаешь ответ, как РМ двигался к кубкам в 2010-х. Как он получил прошлую Ла Лигу... Не отрицаю тупости Барсы, но ответы не здесь.
+5
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
06.05.2021 в 00:19
Я знаю, какие были ошибки в пользу Мадрида, но и помню, какой сильной была та команда. Ничего те ошибки не меняли. Это так же как ваш камбэк против ПСЖ, можно сколько угодно говорить про левый пенальти на Суаресе, но это не изменит тот факт, что Барселона больше заслужила проход.
+1
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
06.05.2021 в 00:20
А про Ла Лигу ответ в этом сезоне - вряд ли вы скажете, что сейчас свистят в пользу Реала. Но для Барселоны это что-то изменило?
+1
-1
avatar
Loader (Днепр)
06.05.2021 в 00:21
Да. Заслужила и сделала. В этом красота футбола. Сегодня РМ ничего не заслужил. Это отражение "гения" Зидана.
+3
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
06.05.2021 в 00:22
Так я и не говорю, что Мадрид сегодня заслужил. Сегодня был вынос тела, и тут никто бы не помог.
+1
0
avatar
Loader (Днепр)
06.05.2021 в 00:23
А об Ла Лиге, лучше попозже. До сих пор нахожусь в удивлении от Гранады.))
+1
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
06.05.2021 в 00:24
Ну у вас календарь попроще, если не учитывать матч с Атлетико. и у Атлетико попроще, да еще и небольшой запас.
0
0
avatar
Loader (Днепр)
06.05.2021 в 00:29
Ну.. Не разобраться с АМ? Зачем вообще мы здесь бодаемся?)) С осени мне хотелось, чтобы АМ выиграл титул, глядя на конкурентов. Плюс за Суареса. Сейчас - двойственное чувство: Выиграть у АМ, и при условии отсутствия потери очков у конкурентов - привезти чемпионство РМ... Да.. Такая вот ху.ня, малята.
+3
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
06.05.2021 в 00:34
Ничего вы уже Мадриду не привезете. Тут команда ели ноги волочит, а впереди матчи с Севильей, Бильбао и Вильяреалом. Думаю кто в вашем очном матче победит, тот и станет чемпионом.
+3
0
avatar
Loader (Днепр)
06.05.2021 в 00:38
Да ты хитрец. Барселона ничего не решила с Гранадой. Получилась граната. В глубине, "где-то очень глубоко"(с), хочу посмотреть на успех.
+1
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
06.05.2021 в 00:40
Надейся на лучшее, предполагай худшее))
0
0
avatar
Loader (Днепр)
06.05.2021 в 00:41
Добавлю, печаль в том, что уже второй сезон заканчивается непонятно. Просветление - Севилья, но с этими испанскими монстрами не хватает сил.
+2
-1
avatar
Loader (Днепр)
06.05.2021 в 00:43
Давай еще вспомним о посиделках на берегу и проплывающих врагах.)
+1
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
06.05.2021 в 00:46
0
0
avatar
Loader (Днепр)
06.05.2021 в 00:48
Сойдемся на следующем: Финишный спурт. Именно сейчас три команды в равных условиях и все зависит от них. Посмотрим пару недель? И разрушим сомнения или нагромоздим? Куда развернуть палец?
0
0
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hardcorepwnz (Украина)
06.05.2021 в 00:57
Ну больше нам ничего не остается, уже в Лиге Чемпионов нашим командам указали наше место))
0
0
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Loader (Днепр)
06.05.2021 в 01:10
Нет, не место. Просто отдохнуть на сегодня.
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
06.05.2021 в 00:07
Если отбросить факт , что ПСЖ , МС, Бавария (ну и Барселона) по одной ветке шли , то в финале реально сильнейшие в этом году. Челси играл красиво и заслужил проход дальше! Ну а Реалу есть чем заняться в ЛаЛиге , там вообще непонятно кто и что и по чем
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+2
0
Ol-g (Одесса)
06.05.2021 в 00:07
После жеребьевки, когда стали известны пары 1/8, я написал: финал МС- Челси? Не потому, что за кого-то болел, не потому, что хотел поставить. Не хотел. Я лишь посчитал исход самым вероятным. Меня минусовали. Может, болели за других.
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
06.05.2021 в 00:14
Ты большой молодец! Ура тебе!
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0
-2
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Барселиниус (землянин)
06.05.2021 в 01:03
Мы вас товарищ запомним, будьте в этом уверены. В следующий раз мы закидаем вас плюсами.
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
06.05.2021 в 00:07
Реал упрекнуть не в чем. Этот состав и так достиг своего потолка. Нужна перезагрузка. Кроос, Модрич, Рамос - они отдали Реалу всё. И не по человечески их просто так выставить за дверь. Но разве по человечески поступили в свое время с Раулем, Касильясом и др. Уже нужно омоложение.
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+2
0
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hardcorepwnz (Украина)
06.05.2021 в 00:13
Честно, такая паршивая игра была, так нас разносили, что даже проход в финал с каким-то левым голом я бы не слишком воспринял. Бывает, что в футболе проходит тот, кто чуточку фартовее, но тут покойника уже никак нельзя было затащить в финал.
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
06.05.2021 в 00:18
Вы правы, но дикий нефарт от Челси такую надежду давал. Она то и умерла последней после второго гола. Интересно все же, кто возьмет финал. Обе англ. команды очень хороши были в полуфиналах.
+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
06.05.2021 в 00:25
Думаю лысый шарлатан уже свое не упустит.
+2
-1
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Барселиниус (землянин)
06.05.2021 в 01:00
Если лысый шарлатан выиграет ЛЧ, то какой же он шарлатан? Нет уж позвольте... Тогда ваш лысый шарлатан уже трижды шарлатан.
0
0
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hardcorepwnz (Украина)
06.05.2021 в 01:16
Лысые шарлатаны правят Лигой Чемпионов
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
06.05.2021 в 00:27
Наверное и тут Вы правы, (о Гвардиоле)
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
06.05.2021 в 00:02
Поздравляю всех, кто за Челси. Заслуженный проход дальше. Молодежь перебегала пенсионеров, больше сказать нечего.
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
06.05.2021 в 00:02
Браво аристократы! Разорвали некогда грозный Реал в клочья, получил невероятное удовольствие от игры лондонцев. Канте, он робот, у него вообще заканчиваются силы? Атакующее трио фантастика, как они красиво зарывали защиту сливочных. Желаю Челси взять ушастого.
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
06.05.2021 в 00:04
Сравни средний возраст команд. Сильно удивишься:))
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
06.05.2021 в 00:07
Да что там сравнивать, лондонские птенцы не заметили мадридских пенсионеров. У Реала вся атака времён юрского периода)
+1
0
Algrab (Костопiль)
06.05.2021 в 00:02
Заслужена перемога Челсі...Якби не Куртуа, то рахунок був би 5-1, як мінімум...З такою грою- друге місце в Ла Лізі за щастя....
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0
0
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Барселиниус (землянин)
06.05.2021 в 00:55
Дааа.. Прогадали мы с тобой Алграб с прогнозом то, прогадали..
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0
0
oda1979 (Запорожье)
06.05.2021 в 00:01
Молодость всегда побеждает старость:) сегодня очередное доказательство. Этот РМ для внутреннего пользования в испанской лиге, ну и хватает ещё пороха барсу и меську по полю гонять.
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0
-3
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Romerik (YNWA)
06.05.2021 в 00:00
Ну что господа, по логике вещей ждём Арсенал с Мю в финале лч 22/23. Можно уже начинать болеть за них сейчас. По матчу, то Челси должен был выиграть в 4-5 мячей. Очень хорошая команда в Тухеля, но я в финале всё-таки не за сити, но за Пепа и Зину... Ещё бы болельщиков и красота...
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+1
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
06.05.2021 в 00:10
А что за логика , что арсенал и мю в финале лч 22/23? *пояснительную бригаду пожалуйста*
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0
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Romerik (YNWA)
06.05.2021 в 00:15
Тоттенхэм Ливерпуль 18/19, Сити Челси 20/21, следовательно...
0
0


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