Лига Чемпионов, 1/2 финала. Ответный матч

5 мая. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" 2:0 "Реал"

Голы: Вернер (28), Маунт (85)

(Первая игра – 1:1)

"Челси": Менди – Рюдигер, Силва, Кристенсен (Зума, 90+4) – Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Аспиликуэта (Джеймс, 88) – Маунт (Зиеш, 88), Хавертц (Жиру, 90+4), Вернер (Пулишич, 67)

"Реал": Куртуа – Милитао, Рамос, Начо – Менди (Вальверде, 62), Кроос, Каземиро (Родриго, 76), Винисиус (Асенсио, 63) – Модрич – Азар (Диас, 89), Бензема

Предупреждения: Жоржиньо (14), Кристенсен (39), Маунт (87) – Рамос (37), Начо (62), Кроос (72), Вальверде (90)

"Челси" отправляется в финал Лиги Чемпионов, полностью переиграв "Реал" в ответном поединке 1/2. Зинедин Зидан и его коллектив не смогли ничего противопоставить оппонентам, которые задушили мадридцев постоянным прессингом, и лишь огромная расточительность "синих" у ворот Тибо Куртуа сохраняла интригу в игре до заключительных минут.

В сравнении с первым полуфиналом Томас Тухель сделал лишь одно изменение, выпустив Кая Хавертца вместо автора гола "синих" в Мадриде Кристиана Пулишича. "Реал" вновь вышел в три оборонца: Серхио Рамос вернулся в сердце обороны, Менди и Винисиус вышли в роли вингбеков, а Эден Азар неожиданно появился в стартовом составе на некогда родном "Стэмфорд Бридж", исполняя роль свободного форварда.

"Реал" взял мяч под свой контроль с первых минут, но особого толку это не приносило. Рамос исполнял роль своеобразного квотербека, в то время как его напарники по центру обороны Милитао и Начо расходились довольно широко по флангам. Таким образом "сливочные" надеялись растянуть компактность редутов "Челси", но назойливые Маунт и Вернер всё равно успевали за своими соперниками, а сам Серхио не лучшим образом пользовался редкой свободой – похоже, кондиции капитана и вправду были не лучшими.

"Челси" регулярно ловил "Реал" на выходах из обороны, убегая в быстрые выпады. На это "сливочные" в основном отвечали дальними ударами, если им таки удавалось пробраться на чужую половину. И если удары Модрича и Крооса несли чисто символическую угрозу, то вот Бензема своим ударом с метров 20 заставил Эдуара Менди демонстрировать свой класс.

В середине первого тайма "Челси" провёл одну из первых полноценных позиционных атак и сразу же повёл в счёте. Возрастные хавбеки "сливочных" потеряли компактность в центре поля, и в итоге Канте вырвался на оперативный простор, выведя Хавертца сам на сам. Кай пытался изящно перебросить Куртуа, но мяч попал в перекладину. К счастью, первым на добивание подоспел Тимо Вернер, отправивший мяч в пустые ворота с метра. 1:0. До перерыва ещё Бензема ещё раз побеспокоил Менди, но Эдуар сумел вытащить удар француза из под перекладины. Как оказалось, на этом активность "Реала" у чужих ворот закончилась.

Вторую половину встречи можно кратко охарактеризовать двумя словами – затянувшиеся похороны. "Реал" в погоне за необходимым голом постепенно всё больше раскрывался, но выигрывали от этого только их соперники. Хаверц повторно проверил перекладину ударом головой в начале тайма. Сразу после этого Маунт выскочил на Куртуа, но в панике зарядил выше ворот. Хавертц не реализовал ещё один выход сам на сам с экс-кипером "Челси", а ещё через минут 10 его примеру последовал Канте. Зидан пошёл ва-банк, выпустив на заключительные минуты Родриго вместо опорника Каземиро, но никаких плодов это не дало. Вакханалию расточительства за 5 минут до конца основного времени наконец завершил Маунт, отправив мяч в пустые ворота Куртуа после прострела Пулишича. 2:0.

"Челси" заслуженно вышел в финал, где сыграет с "Манчестер Сити" 29 мая в Стамбуле. Томас Тухель повторно переиграл своего коллегу Зинедина Зидана. Зидан славится своим умением достать козырь из рукава на решающую встречу тонким тактическим ходом, но в этот раз француз оказался бессилен против удушающего прессинга "синих" на протяжении всех 180 минут дуэли. "Синие" же были настолько лучше соперника, что даже вопреки ужасной реализации и нехватке опыта, они так и не позволили "Реалу" вернуться в игру.