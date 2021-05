Дидье Дрогба: Обе команды Челси - в финале Лиги чемпионов!

Бывший футболист, нападающий лондонского "Челси" ивуариец Дидье Дрогба (выступал в команде в 2004-2012, 2014-2015 годах), поздравил команду с выходом в финал Лиги чемпионов.

Дидье записал смешное видео и подписал его так:

Мужская команда "Челси" сыграет в финале ЛЧ с "Манчестер Сити" 29 мая, а женская - 16 мая из "Барселоной".

После завершения карьеры игрока Дидье Дрогба работает в структуре клуба "Феникс Райзинг" (США), а также является вице-президентом международной организации "Мир и Спорт".

When both men and women @ChelseaFCW @ChelseaFC are in the @ChampionsLeague final ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/ZzzAHjLl1s