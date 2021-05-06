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Дидье Дрогба: Обе команды Челси - в финале Лиги чемпионов!

Лига Чемпионов
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Дидье Дрогба: Обе команды Челси - в финале Лиги чемпионов!

Новина українською

Бывший футболист, нападающий лондонского "Челси" ивуариец Дидье Дрогба (выступал в команде в 2004-2012, 2014-2015 годах), поздравил команду с выходом в финал Лиги чемпионов.

Дидье записал смешное видео и подписал его так:

Когда обе команды "Челси", женская и мужская, будут играть в финалах Лиги чемпионов.

Мужская команда "Челси" сыграет в финале ЛЧ с "Манчестер Сити" 29 мая, а женская - 16 мая из "Барселоной".

После завершения карьеры игрока Дидье Дрогба работает в структуре клуба "Феникс Райзинг" (США), а также является вице-президентом международной организации "Мир и Спорт".

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В статье: Дидье Дрогба Лига чемпионов Челси (Лондон)
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