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Дидье Дрогба: Обе команды Челси - в финале Лиги чемпионов!
Бывший футболист, нападающий лондонского "Челси" ивуариец Дидье Дрогба (выступал в команде в 2004-2012, 2014-2015 годах), поздравил команду с выходом в финал Лиги чемпионов.
Дидье записал смешное видео и подписал его так:
Когда обе команды "Челси", женская и мужская, будут играть в финалах Лиги чемпионов.
Мужская команда "Челси" сыграет в финале ЛЧ с "Манчестер Сити" 29 мая, а женская - 16 мая из "Барселоной".
После завершения карьеры игрока Дидье Дрогба работает в структуре клуба "Феникс Райзинг" (США), а также является вице-президентом международной организации "Мир и Спорт".
When both men and women @ChelseaFCW @ChelseaFC are in the @ChampionsLeague final ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/ZzzAHjLl1s— Didier Drogba (@didierdrogba) May 5, 2021
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