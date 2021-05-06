Объявлен лучший игрок полуфинала Лиги чемпионов Челси - Реал

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте стал лучшим игроком матча 1/2 Лиги чемпионов с испанским "Реалом" (2:0), сообщает УЕФА.

Он закрывал большой участок на футбольном поле в поединке, где было мало пространства, - говорит технический обозреватель УЕФА Джон Павич. - Его переходы от обороны к атаке и от атаки к обороне были замечательными.

Н'Голо Канте был объявлен лучшим игроком и первого поединка в двухматчевом противостоянии (1:1).

По итогам двух поединков "Реал" выбывает из соревнований, а "Челси" в финале 29 мая встретится с "Манчестер Сити".