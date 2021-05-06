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Объявлен лучший игрок полуфинала Лиги чемпионов Челси - Реал
Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте стал лучшим игроком матча 1/2 Лиги чемпионов с испанским "Реалом" (2:0), сообщает УЕФА.
Он закрывал большой участок на футбольном поле в поединке, где было мало пространства, - говорит технический обозреватель УЕФА Джон Павич. - Его переходы от обороны к атаке и от атаки к обороне были замечательными.
Н'Голо Канте был объявлен
По итогам двух поединков "Реал" выбывает из соревнований, а "Челси" в финале 29 мая встретится с "Манчестер Сити".
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