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Тухель стал первым тренером в Лиге чемпионов, которому покорилось уникальное достижение

Лига Чемпионов
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Тухель стал первым тренером в Лиге чемпионов, которому покорилось уникальное достижение

chelseafc.com

Новина українською

Немецкий наставник английского "Челси" Томас Тухель стал первым в истории тренером, который два сезона подряд выходил с двумя разными командами в финал Лиги чемпионов, сообщает Gracenote Live.

В сезоне 2019/20 это был французский "Пари Сен-Жермен", а сейчас - лондонская команда.

Финал Лиги чемпионов состоится в турецком Стамбуле 29 мая. Соперником "Челси" будет английский "Манчестер Сити".

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В статье: Лига чемпионов Томас Тухель Челси (Лондон) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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