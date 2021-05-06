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Тухель стал первым тренером в Лиге чемпионов, которому покорилось уникальное достижение
chelseafc.com
Немецкий наставник английского "Челси" Томас Тухель стал первым в истории тренером, который два сезона подряд выходил с двумя разными командами в финал Лиги чемпионов, сообщает Gracenote Live.
В сезоне 2019/20 это был французский "Пари Сен-Жермен", а сейчас - лондонская команда.
Финал Лиги чемпионов состоится в турецком Стамбуле 29 мая. Соперником "Челси" будет английский "Манчестер Сити".
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