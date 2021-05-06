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Тухель: Челси заслужил победу над Реалом. Матч получился фантастическим

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Специалист уверен, что его футболисты заслужили победу

Тухель: Челси заслужил победу над Реалом. Матч получился фантастическим

Фото: twitter.com/chelseafc

Новина українською

Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу над "Реалом" (2:0, первая игра 1:1) и выход в финал Лиги чемпионов.

"Мы заслужили победу. Первый тайм был трудным - "Реал" много владел мячом и доставил нам проблемы, но каждый наш подход к воротам таил в себе опасность. Матч получился фантастическим. Мы могли забить больше и раньше себя обезопасить, но сейчас не время для критики. Это фантастическое достижение! Мои поздравления команде!

В футболе можно пропустить в любой момент. "Реал" в этом плане особенно опасен. Они могут забить из ничего, так что ты всегда ходишь по краю. Но мы все равно провели отличный матч - старались, не опускали руки, несмотря на упущенные моменты, сохраняли концентрацию и позитивный настрой.

Эдуаре Менди? У него сильные руки и устойчивая психика. Хороший парень. Рад, что ему снова удалось не пропустить", - цитирует слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

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В статье: Реал (Мадрид) Томас Тухель Челси (Лондон)
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Источник:
UEFA

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