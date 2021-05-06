Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тухель: Челси заслужил победу над Реалом. Матч получился фантастическим
Специалист уверен, что его футболисты заслужили победу
Фото: twitter.com/chelseafc
Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу над "Реалом" (2:0, первая игра 1:1) и выход в финал Лиги чемпионов.
"Мы заслужили победу. Первый тайм был трудным - "Реал" много владел мячом и доставил нам проблемы, но каждый наш подход к воротам таил в себе опасность. Матч получился фантастическим. Мы могли забить больше и раньше себя обезопасить, но сейчас не время для критики. Это фантастическое достижение! Мои поздравления команде!
В футболе можно пропустить в любой момент. "Реал" в этом плане особенно опасен. Они могут забить из ничего, так что ты всегда ходишь по краю. Но мы все равно провели отличный матч - старались, не опускали руки, несмотря на упущенные моменты, сохраняли концентрацию и позитивный настрой.
Эдуаре Менди? У него сильные руки и устойчивая психика. Хороший парень. Рад, что ему снова удалось не пропустить", - цитирует слова Тухеля официальный сайт УЕФА.
Популярное сейчас
- Челси – Реал 2:0. Видео голов и обзор матча
- Лига Чемпионов. Челси – Реал 2:0. Английскому финалу быть
- Паст: Глухарей в сборную Украины не берут
- Точность - 95%. Зинченко стал одним из лучших игроков Манчестер Сити в матче с ПСЖ
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату