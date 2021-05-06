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"Не смог ощутить атмосферу в раздевалке". Зинченко забрали на допинг-контроль после матча с ПСЖ
Украинец поделился мыслями от выхода в финал ЛЧ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов после победы над "ПСЖ" (2:0).
"Хотел бы поблагодарить всех болельщиков за поддержку. Эмоции не передать словами. К сожалению не смог ощутить ту атмосферу в раздевалке после игры, поскольку меня сразу забрали на допинг-контроль. А когда я вернулся, то уже никого не было в раздевалке.
Конечно, сегодня (5 мая - прим) мы еще можем порадоваться, но по сути мы еще ничего не выиграли. Нам предстоит невероятно сложный финал в конце месяца.
Но до этого у нас еще есть незаконченные дела в АПЛ. Поэтому непосредственно готовимся к игре против "Челси". Сегодня (5 мая - прим.)будем смотреть нашего потенциального финалиста", – сказал Зинченко в эфире Футбол News.
Напомним, что в 35-м туре АПЛ,8 мая "Манчестер Сити" сыграет с "Челси". Добавим также, что команды встретятся в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет 29 мая в Стамбуле.
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