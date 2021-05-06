"Не смог ощутить атмосферу в раздевалке". Зинченко забрали на допинг-контроль после матча с ПСЖ

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов после победы над "ПСЖ" (2:0).

"Хотел бы поблагодарить всех болельщиков за поддержку. Эмоции не передать словами. К сожалению не смог ощутить ту атмосферу в раздевалке после игры, поскольку меня сразу забрали на допинг-контроль. А когда я вернулся, то уже никого не было в раздевалке.

Конечно, сегодня (5 мая - прим) мы еще можем порадоваться, но по сути мы еще ничего не выиграли. Нам предстоит невероятно сложный финал в конце месяца.