Вчера, 5 мая, "Челси" обыграл "Реал" на своем стадионе со счетом 2:0. Голы в активе Тимо Вернера и Мейсона Маунта. В конце месяца, 29 числа, лондонцы встретятся с "Манчестер Сити" и разыграют главный клубный европейский трофей.

Н'Голо Канте, лучший игрок двух матчей против "сливочных", не мог покинуть арену после выхода своей команды в финал. Фанаты приветствовали француза и явно замедлили ход его автомобиля Mini Cooper. В Сети не раз делали акцент на не вызывающей машине – очередном доказательстве скромности Канте.

N’Golo Kante drops a MOTM performance to help Chelsea reach the UCL final, then gets mobbed as he leaves in his Mini Cooper.



