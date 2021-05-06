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Фанаты окружили любимчика: Mini Cooper Н'Голо Канте с большим трудом покинул Стэмфорд Бридж

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Лучший в битве Лондона и Мадрида

Фанаты окружили любимчика: Mini Cooper Н'Голо Канте с большим трудом покинул Стэмфорд Бридж

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 5 мая, "Челси" обыграл "Реал" на своем стадионе со счетом 2:0. Голы в активе Тимо Вернера и Мейсона Маунта. В конце месяца, 29 числа, лондонцы встретятся с "Манчестер Сити" и разыграют главный клубный европейский трофей.

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Н'Голо Канте, лучший игрок двух матчей против "сливочных", не мог покинуть арену после выхода своей команды в финал. Фанаты приветствовали француза и явно замедлили ход его автомобиля Mini Cooper. В Сети не раз делали акцент на не вызывающей машине – очередном доказательстве скромности Канте.

Отметим, что обе голевые атаки "Челси" во вчерашнем поединке начались после отборов опорного хавбека перед штрафной площадкой "Реала".

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Н'Голо Канте
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
06.05.2021 в 11:49
Все таки люди - идиоты..
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