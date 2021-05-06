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Фанаты окружили любимчика: Mini Cooper Н'Голо Канте с большим трудом покинул Стэмфорд Бридж
Лучший в битве Лондона и Мадрида
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 5 мая, "Челси" обыграл "Реал" на своем стадионе со счетом 2:0. Голы в активе Тимо Вернера и Мейсона Маунта. В конце месяца, 29 числа, лондонцы встретятся с "Манчестер Сити" и разыграют главный клубный европейский трофей.
Н'Голо Канте, лучший игрок двух матчей против "сливочных", не мог покинуть арену после выхода своей команды в финал. Фанаты приветствовали француза и явно замедлили ход его автомобиля Mini Cooper. В Сети не раз делали акцент на не вызывающей машине – очередном доказательстве скромности Канте.
N’Golo Kante drops a MOTM performance to help Chelsea reach the UCL final, then gets mobbed as he leaves in his Mini Cooper.— ESPN UK (@ESPNUK) May 5, 2021
What a guy ????
(via @ellarguero)pic.twitter.com/SkFdpfaRbt
Отметим, что обе голевые атаки "Челси" во вчерашнем поединке начались после отборов опорного хавбека перед штрафной площадкой "Реала".
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