Маунт: Челси должен был забивать Реалу 5 голов. Теперь мадридцы потеряют сон из-за нас

Хавбек "Челси" Мейсон Маунт забил второй гол в ворота Тибо Куртуа во вчерашнем поединке ½ финала Лиги чемпионов между лондонцами и мадридским "Реалом" (2:0). Цитирует англичанина AS и Goal.com. Он ответил Тони Кроосу на комментарий немца перед матчем. Игрок "Реала" отметил, что после игры в Мадриде никто из игроков "синих" не заставил его испытывать бессоницу.

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"Наверное, "Челси" должен был забивать 5 голов. Самое главное, что мы выиграли, хотим делать это всегда. Счет 1:0 был опасен, ведь забитый мяч "Реала" возвращал их в игру. "Челси" выложился на 100%, мы счастливы. Я уже сказал Тимо, что снаряд летел за линию во время его гола целую вечность".

"Мы еще ничего не выиграли, "Челси" вышел в два финала – надеюсь, команда сможет там победить. С "Сити" мы уже трижды играли в текущем сезоне, нас ждет потрясающий матч в субботу".